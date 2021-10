Dritter Sieg in Folge für die Volleyballerinnen von Sm'Aesch.

Volleyball Dritter Sieg in Folge für die Volleyballerinnen aus Aesch Sm’Aesch Pfeffingen gewinnt auch sein drittes Meisterschaftsspiel gegen Genève Volley deutlich mit 3:0-Sätzen. Paul Ulli 17.10.2021, 18.40 Uhr

Das neue Team von Sm'Aesch ist immer noch ungeschlagen. Zvg / Wochenblatt Birseck Dorneck

Beim Auswärtsspiel in Genf schickte Headcoach Andy Vollmer die gleiche Startformation aufs Feld wie beim erfolgreichen Heimspiel gegen Lugano. Und dies war die absolut richtige Entscheidung. Unter dem Diktat von Zuspielerin Méline Pierret punkteten Topskorerin Marie-Alex Bélanger und Madison Duello gegen die bedauernswerten Genferinnen praktisch nach Belieben. Weil es im ersten Satz so einfach und locker zu punkten war, liess die Konzentration bei den Baselbieterinnen in der Folge nach und es schlichen sich vor allem beim Service zu viele Fehler ein.