Das sind die Pläne von Sm'Aesch-Coach Timo Lippuner

Volleyball Ein guter Mix für die neue Saison: So will Sm'Aesch die vielen Abgänge ersetzen Der neue Sm'Aesch-Trainer Timo Lippuner spricht erstmals über seine Pläne mit den Baselbieter Volleyballerinnen. 29.04.2022

Timo Lippuner will in Zukunft auch junge Schweizerinnen entwickeln. Giuseppe Esposito

Nein, der scheidende Sm’Aesch Pfeffingen-Trainer Andy Vollmer kann seinem damaligen Vorgänger und zugleich auch Nachfolger Timo Lippuner keine Meistermannschaft übergeben. Dies weil der Playoff-Finalgegner Neuchâtel UC schlicht das bessere Team war und mit seiner Unterschiedsspielerin und Topskorerin Tia Scambray im entscheidenden Moment nicht zu bezwingen war.

Nicht nur die Finalniederlage, sondern auch die etwas geänderte Philosophie des Vereins zeigt nun in der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison bereits Wirkung. «Wir wollen mit nur vier bis fünf Ausländerinnen zusammen mit unseren bestandenen Schweizer Spielerinnen und einigen Talenten einen guten Mix aufs Feld schicken. Ausserdem werden wir den Kader mit ein paar Juniorinnen, die mit dem Fanionteam mittrainieren, vergrössern. Und wer weiss, vielleicht findet sich dort wieder eine Trouvaille wie damals die 16-jährige Maja Storck, die derzeit in der deutschen Bundesliga und wohl bald auch in der starken italienischen Liga für Furore sorgt», sagt Lippuner.

Denn MVP Storck wird den Dresdner SC und die deutsche Bundesliga in diesem Sommer verlassen und eine neue Herausforderung bei einem Spitzenklub suchen.

Ein reges Kommen und Gehen bei Sm’Aesch

In Namen ausgedrückt heisst das Folgendes: Aus verschiedenen Gründen werden in der nächsten Saison Libera An Saita, Topskorerin Madison Duello, Passeuse Vilma Andersson sowie die Angreiferinnen Lauren Barfield, Jaydin Blanchfield, Marie-Alex Bélanger und Sarah van Rooij nicht mehr im Baselbiet spielen.

Weiterhin in der Löhrenackerhalle das Publikum begeistern wollen Captaine Madlaina Matter, Nationalmannschaftszuspielerin Méline Pierret, Nachwuchslibera Livia Saladin und die beiden jungen Schweizer Angreiferinnen Tabea Eichler und Martina Koch. Ob die derzeit noch ihre Kreuzbandverletzung auskurierende Amerikanerin Tarah Wylie in Aesch bleiben wird, hängt ganz von ihrem Genesungsverlauf ab.

Ausserdem kehrt mit Libera Thays Deprati eine langjährige Sm’Aesch-Akteurin aus Düdingen zurück. Sicher ist auch der Wechsel von Aussenangreiferin Lia Capraro (20) von Volley Obwalden ins Baselbiet. Hinzu kommen dann noch die bereits verpflichteten Ausländerinnen, welche vom Verein aber noch nicht namentlich genannt werden dürfen, da sie mit ihren aktuellen Teams noch in den jeweiligen Ländern in den Playoffs spielen.

Lippuner will schaffen, was bisher keiner schaffte

Trainer Lippuner will gemäss eigenen Aussagen auch mit einer ziemlich neu formierten Mannschaft und trotz der Rückkehr von Serienmeister Voléro Zürich, die mit der zweiten Mannschaft aufgestiegen sind, um den Titel und den Cupsieg mitspielen. «In der nächsten Saison werden wohl neben NUC, Voléro und unserer Mannschaft auch Volley Düdingen und Kanti Schaffhausen um die ersten Plätze spielen.

Wir werden uns ab dem 1. August intensiv auf die Ernstkämpfe vorbereiten», sagt Lippuner. Mit Athletik-Trainer Alexander Stravs und dem slowenischen Assistenten Alen Bektasevic, den Lippuner in einem internationalen Trainingslager kennen und schätzen gelernt hat, will Lippuner nach eigener Aussage «den vielleicht in der abgelaufenen Saison aufgrund der Mannschaftszusammenstellung etwas verloren gegangenen Team-Spirit wieder fördern».

In einem Punkt sind sich der neue, alte Head-Coach und seine Spielerinnen einig: Sie wollen ihr treues Publikum mit tollem Volleyballsport begeistern und damit auch die Sponsoren und die Medien auf sich aufmerksam machen.

