Volleyball Ein sportliches Trostpflaster: «Das beste Sm'Aesch-Team aller Zeiten» holt sich den dritten Platz Im entscheidenden Spiel der Best-of-Three-Serie um die Bronze Medaille besiegt Sm’Aesch Pfeffingen Cupsieger Kanti Schaffhausen mit 3:1- Sätzen. Das Saisonziel war aber ursprünglich höher gesteckt. Paul Ulli 17.04.2021, 21.08 Uhr

Auch wenn das Saisonziel ein anderes war jubelt Sm'Aesch über die gewonnen Medaille. Edgar Hänggi

Natürlich freut man sich als Sportler über jeden Sieg und meistens auch über einen Medaillenplatz in der Meisterschaft. Doch für die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen ist dies am Ende, einer bis zum skurrilen Playoff- Halbfinal-Aus guten Saison, nur ein kleines Trostpflästerchen und entspricht niemals den vor der Saison gesteckten Zielen.

Dass diese nicht erreicht werden konnten, hatte aber rein gar nichts mit dem sportlichen Können des Teams von Head-Coach Andreas Vollmer zu tun, sondern war einzig und allein der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regeln des Schweizerischen Volleyball-Verbandes geschuldet. Auch den beiden Sm’Aesch Pfeffingen Co-Präsidenten Laura Tschopp und Matthias Preiswerk war die Enttäuschung nach den Partien um die viel zitierte «Goldene Ananas» anzusehen.

«Wir haben damals alles versucht um den Verband und unseren Halbfinalgegner Volley Düdingen in Richtung einer fairen Lösung in Sachen Beendigung der Halbfinalserie umzustimmen. Doch trotz absolut möglicher Terminanpassungen blieb man bei der sportlich schlechtesten Beurteilung und unsere von der Corona-Quarantäne gebeutelten Spielerinnen durften sportlich nicht mehr ins finale Geschehen eingreifen».

Nach überstandener Quarantäne und einem 3:1-Heimsieg, verlor man am Mittwoch in Schaffhausen mit 0:3, sodass ein Entscheidungsspiel in Aesch nötig wurde.

Es ist geschafft. Sm'Aesch erreicht den dritten Platz. Edgar Hänggi

Volleyball zum Geniessen

Und bei diesem Aufeinandertreffen entwickelte sich ein hochstehender Schlagabtausch. Beide Teams spielten und kämpften, als ginge es um den Schweizer Meistertitel. Tolle Ballwechsel mit Offensivpower von Luisa Schirmer und Ex-Sm’Aesch Pfeffingen-Topskorerin Taylor Fricano und spektakuläre Defensivarbeit der beiden Liberas An Saita und Viviane Habegger prägten das Geschehen. Nach einem 5:5 und 12:12 konnte die Gastgeberinnen bis zum zweiten technischen Time-Out einen Zwei-Punkte-Vorsprung herausspielen (16:14).

Doch die Mannschaft von Trainer Nicki Neubauer konterte umgehend und ging seinerseits mit 18:20 in Führung und gaben diese bis zum Satzgewinn nicht mehr ab. Auch im zweiten Satz zeigten beide Teams tollen Volleyballsport und die Baselbieterinnen lagen bei der ersten Auszeit mit 8:4 in Front. Und nach dem 16:10-Zwischenstand war der Weg zum Satzausgleich (25:16) geebnet.

Dieser Satzgewinn verlieh dem Heimteam richtiggehend Flügel und nach einem Blitzstart führte Sm’Aesch gleich mit 9:1. Und Tarah Wylie und Topskorerin Madison Duello liessen mit ihren Punkten nichts mehr anbrennen und gingen mit einem deutlichen 25:14 satzmässig in Führung. Mit einem bravourösen Endspurt im vierten Satz sicherten sich dann wenig später die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen die Bronzemedaille.

«Wir hatten in dieser Saison sicherlich das beste Sm’Aesch-Team aller Zeiten auf dem Feld. Vor allem was die Ausgeglichenheit des Kaders betrifft. Schade nur, dass die Umstände nicht für uns sprachen. Man sieht aber jetzt nach der Medaillenübergabe, dass die Mannschaft bis zum letzten Ballwechsel ausgezeichnet funktioniert hat und sie diese Serie gegen Schaffhausen unbedingt gewinnen wollte.» sagte nach dem Spiel Trainer Vollmer und Capitaine Madlaina Mattter und Topskorerin Madison Duello doppelten nach und sagten unisono:«Nächstes Jahr hat die Medaille ganz sicher eine andere Farbe!»

Wegen der Pandemie: Capitaine Madlaina Matter zeichnet Trainer Andreas Vollmer aus. Edgar Hänggi