Volleyball Ein Tag vor dem Pokalkracher: Sm'Aesch gewinnt lockeren Playoff-Auftakt Die Volleyballerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen gewinnen ihr erstes Playoff-Match gegen Toggenburg ohne Probleme mit 3:0. Das Spiel ist aber nicht das wichtigste an diesem Wochenende. Paul Ulli 13.02.2021, 18.28 Uhr

Beim ersten von zwei Spielen am Wochenende stellen die Baselbieterinnen unter Beweis, warum sie die Favoritinnen auf den Meistertitel sind. Edgar Hänggi (23.01.2021)

Die Ausgangslage in dieser Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den Achtplatzierten der Qualifikationsrunde war klar. Sm’Aesch Pfeffingen als aktuelle Nummer Eins der Volleyball-Nationalliga A ging als Favorit in diese erste Begegnung der Best-of-Five-Serie gegen die Toggenburgerinnen. Und das Team von Head-Coach Andreas Vollmer zeige von Beginn an deutlich auf, wer Herr, respektive Frau im Hause ist.