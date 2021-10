Sm'Aesch Pfeffingen gewinnt das erste Heimspiel der Saison.

Volleyball Erfolgreiche Heimspiel-Premiere für Sm'Aesch Pfeffingen Sm’Aesch Pfeffingen gewinnt sein erstes Saison-Heimspiel gegen Volley Lugano mit 3:0 Sätzen und bleibt Tabellenführer. Paul Ulli 10.10.2021, 17.56 Uhr

Im ersten Heimspiel der Saison kann Sm’Aesch mit Madlaina Matter (rechts) erneut jubeln. Bild: Juri Junkov

Der Auswärtssieg zum Saisonauftakt gegen Val de Travers am Wochenende war am letzten Wochenende eine klare Sache. Dies auch, weil der Gegner schlicht zu wenig Potenzial aufwies, um dem Favoriten auch nur einigermassen Paroli bieten zu können. Mit Volley Lugano empfing das Team von Head-Coach Andreas Vollmer am Samstag aber einen auf dem Papier eindeutig stärkeren Widersacher. Die Tessinerinnen haben nämlich praktisch ihr ganzes Team ausgetauscht und werden aufgrund der Neuzugänge von den Experten sogar als gefährlicher Aussenseiter eingestuft.