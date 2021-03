Volleyball Erster Schritt in Richtung Endspiele: Sm'Aesch gewinnt den Halbfinal-Auftakt souverän Sm’Aesch Pfeffingen bezwingt im ersten Spiel der Best-of-Five Halbfinalserie Volley Düdingen ohne Probleme mit 3:0-Sätzen und macht damit einen grossen Schritt in Richtung Endspiel-Runde. Paul Ulli 06.03.2021, 16.29 Uhr

Jubel bei den Spielerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen. Die Vorstellung mach Lust auf die kommenden Spiele. Edgar Hänggi (06.02.2021)

Zugegeben, die Anspielzeit dieser ersten Playoff-Halbfinalpartie um 13.45 zwischen Sm’Aesch Pfeffingen und Volley Düdingen war speziell. Doch die Spielerinnen von Head-Coach Andreas Vollmer zeigten sich auch in der Siesta-Zeit absolut bereit und zeigten den Fribourgerinnen sofort auf, welche Mannschaft an diesem Tag als Sieger vom Platz gehen will. Natürlich lagen die Vorteile klar beim Heimteam, welches die bisherigen drei Partien gegen die Power Cats aus Düdingen - zwei Qualifikationsspiele und ein Cupspiel - gewonnen hatte, doch das Team mit den Ex-Sm’Aesch-Spielerinnen Samira Sulser und Thays Deprati zeigte im Playoff-Viertelfinal gegen Cheseaux eine starke Leistung.

Der Start des Heimteams gelang auch ohne ihre Topskorerin Madison Duello in der Startformation nach Wunsch. Bis zum Spielstand von 11:7, als zur Verwunderung aller Anwesenden der gut arbitrierende Schiedsrichter Wolf eine vierte Berührung gegen Sm’Aesch anzeigte und damit den Rhythmus des Favoriten ins Stocken brachte. Erst nach dem 13:15 fanden Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen den Faden wieder und Kelli Bates und Luisa Schirmer machten mit ihren Punkten den Satzgewinn fest.

Diesen Schwung nahmen die Gastgeberinnen mit in den zweiten Satz und lagen bei den technischen Time-Outs mit 8:4, respektive mit 16:11 in Front. Dank einer weiterhin vorzüglichen Blockarbeit kam Sm’Aesch Pfeffingen wenig später zu drei Satzbällen. Den zweiten brachte dann die stark aufspielende US-Amerikanerin Bates am gegnerischen Block vorbei im gegnerischen Feld unter.

Im dritten Satz verlief das Spielgeschehen bis zum Spielstand von 9:9 ausgeglichen. Dann schalteten Olga Bogdanova und die starke Mittelblockerin Tarah Wylie mehr als nur einen Gang höher und baten mit ihren harten Angriffen bis zum 19:9 zum Schaulaufen. Der Rest dieses Spiels war dann reine Formsache und Bates verwertete gleich den ersten Matchball sicher und sorgte damit für kollektiven Jubel. Ein strahlende Luisa Schirmer sagte nach dem tollen Spiel:

«Wir wurden heute in den beiden ersten Sätzen echt gefordert, haben den Test bestanden und mit ausgezeichnetem Teamwork den Gegner zermürbt. Ausserdem sollte uns dieser Sieg für die nächsten schweren Playoff- Spiele das nötige Selbstvertrauen geben.»