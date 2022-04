Tia Scambray spricht vor dem zweiten Final über ihren MVP-Status

Volleyball-Finale «Wenn du auf der anderen Seite bist, werde ich dich zerstören»: Das ist Sm'Aesch-Schreck Tia Scrambray von NUC Die US-Amerikanerin Tia Scrambray spielt seit vier Jahren für Neuchâtel UC und ist ein essenzieller Erfolgsfaktor des Teams. Die Aussenangreiferin bereitet Sm'Aesch Pfeffingen auch im Playoff-Finale grosse Sorgen. Wir haben mit ihr gesprochen. Isabel Langer Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ist das aktuelle Non-Plus-Ultra im Schweizer Frauen-Volleyball: Tia Scrambray. Diese Saison gewinnt die 26-Jährige zum zweiten Mal in Folge den Preis zur wichtigsten Spielerin der Meisterschaft (MVP) und ist ohne Zweifel weiterhin die Anführerin von Neuchâtel UC (kurz NUC). Seitdem sie 2018 in die Schweiz kam, hat Scrambray sechs Titel gewonnen. Unter anderem holte sie 2019 das Triple aus Supercup, Cup und Meisterschaft und war Topskorerin von NUC.

Tia Scrambray hält den Pokal des Supercups 2021 in den Händen. Es ist nur einer ihrer vielen Erfolge mit NUC. Bild: KEYSTONE/Anthony Anex

Die US-Amerikanerin ist erst sieben Jahre alt, als sie mit dem Volleyballspielen anfängt. «Ich habe mich von Anfang an in den Sport verliebt,» sagt sie, vor dem zweiten Playoff-Final-Spiel gegen Sm'Aesch Pfeffingen. An der Universität von Washington kann sie bereits auf sehr hohem Niveau spielen und lernt dort von den besten Trainern des Landes. Ihre grössten Erfolge feiert sie allerdings bei NUC. Sie sagt:

«Ich habe wirklich einen Ort gefunden, an dem ich ich selbst sein und mein volles Potenzial als Spielerin ausschöpfen kann.»

In der Schweiz landet sie, nachdem sie mit ihren Freundinnen Cassidy Pickrell und Kelsey Tuetken gesprochen hat, die bereits ebenfalls für NUC spielten. Auch Trainerin Lauren Bertolacci kann sie nach einem Telefonat überzeugen und Scrambray erklärt: «Ich fand, dass ihre Ideen und Visionen für den Verein sehr gut zu mir als Spielerin passen. Es schien wirklich das richtige für mich zu sein.»

Trainerin Lauren Bertolacci wird anlässlich des Meisterschaftsgewinns 2021 von ihrer Topskorerin Tia Scrambray mit Wasser übergossen. Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron

Normalerweise verlassen ausländische Spielerinnen einen Schweizer Verein, wenn sie so erfolgreich sind. Nicht aber Tia Scrambray, die sich bei NUC so wohl fühlt, dass nie wieder weg wollte. «Ich kann mich jeden Tag selbst herausfordern, um eine bessere Spielerin zu werden. Dafür musste ich nie woanders hingehen», sagt die Amerikanerin. «NUC ist meine Familie und so wie der Verein gewachsen ist, bin auch ich gewachsen.»

Auf dem Spielfeld wird sie zur Bestie

Ihr eigener Erfolg ist Scrambray nicht so wichtig, wie der des Teams. «Ich will immer die Beste sein, aber es ist mir viel wichtiger, mit wem ich gewinne.» Auf dem Feld ist sie, wie viele andere Sportlerinnen, ein anderer Mensch. Sie sagt:

«Wenn ich auf dem Platz stehe und du auf der anderen Seite bist, werde ich dich zerstören.»

Und auch ihre Teamkollegin Sarah Trösch beschreibt sie als Menschen, der für den Sport alles gibt: «Ihr Ehrgeiz und ihre Leidenschaft fürs Volleyball sind ansteckend. Ihre Empathie, ihre einzigartige Art und ihr Kampfgeist sind sehr wichtig für uns. Sie bringt Ruhe und Stabilität ins Team. Sie gibt jeden Tag 150 Prozent.»

Harmonieren auf und neben dem Platz gut zusammen: Tia Scrambray (links) und Sarah Trösch (rechts). Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron

Nur noch Sm'Aesch steht zwischen ihr und Titel Nummer 7 bei NUC

Aktuell spielt sie mit NUC in den Playoff-Finals um den Meistertitel 2022. Das erste Spiel gegen ihre Gegnerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen konnte NUC bereits für sich entscheiden, wie die beiden Qualifikationsspiele zuvor. Einen speziellen Trick gäbe es geben die Baselbieterinnen aber nicht: «Wir analysieren ihr Spiel und tun unser Bestes, um ein Defensivsystem aufzubauen, welches sie stoppt.» Der Fokus liegt auf dem eigenen Team: «Für uns geht es mehr um unsere Seite des Netzes. Wenn wir auf dem Niveau spielen, von dem ich weiss, dass wir es können, sind wir ein sehr schwer zu schlagendes Team», sagt Scrambray.

Im Hinblick auf das zweite Spiel in Aesch sagt sie: «Ich denke, das Spiel wird auf einem sehr hohen Niveau stattfinden. Es ist das Finale und beide Teams wollen gewinnen.» Und doch ist sich Scrambray in ihrer typischen Art sicher:

«Ich denke, wir werden gewinnen.»

Im Vorfeld des Spieles warnt Aesch-Trainer Andi Vollmer bereits vor der Aussenangreiferin: «Wir müssen mit guter Block- und Defensivarbeit die beiden NUC-Angreiferinnen Tia Scambray und Kyra Holt möglichst aus dem Spiel nehmen. Dann müssen die Gegnerinnen andere Lösungen finden, um zu Punkten.»

Während dies in Spiel 1 bei Kyra Holt (9 Punkte) gelang, blieb es bei der starken Tia Scambray beim Versuch. Die Amerikanerin erzielt 24 Punkte und damit beinahe so viel, wie die drei Aescherinnen Aussenangreiferinnen Madison Duello (2), Marie-Alex Bélanger (13) und Sarah van Rooij (12) zusammen.

Tia Scrambray in Aktion gegen Sm'Aesch-Mittelblockerin Madlaina Matter. Bild: KEYSTONE/Peter Schneider

Doch Tia Scrambray gibt sich bescheiden. «Ich glaube nicht, dass es wirklich wichtig ist, die beste Spielerin zu sein.» Für sie ist die Teamleistung entscheidender: «Es kommt darauf an, wie gut man zusammenspielt. Das Team ist mehr als die Summe seiner Einzelteile.»

Trotz ihrem MVP-Status lässt sich die 26-Jährige nicht unter Druck setzen. «Ich weiss, dass, wenn ich nicht meinen besten Tag habe, fünf andere Leute mit mir auf dem Platz stehen, die meine Defizite ausgleichen können. Und ich tue das gleiche für sie.» Das Vertrauen in ihre Teamkolleginnen ist gross: «Sie halten mir immer den Rücken frei, sodass ich mir nie Sorgen machen muss.» Ebenfalls warnt sie davor, den Erfolg von NUC nur an ihr auszumachen: «Wenn Sm'Aesch denkt, dass ich die einzige Bedrohung in meinem Team bin, dann werden wir die Oberhand behalten.»

Nach der Saison wird sie ihre Knieschützer ablegen

Anfang März verkündet die Volleyballerin, ihre Karriere nach der Saison beenden zu wollen. Nun will sie ihrem Traumjob bei einem Innenarchitekten nachgehen. «Ich arbeite jeden Sommer in Kalifornien als Assistentin dort. Sie haben mir eine Stelle nach meiner Rückkehr in die USA angeboten und ich fühle mich bereit, dieses neue Kapitel in meinem Leben anzugehen, denn ich bin mit meiner Karriere als Profispielerin zufrieden. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer.» Volleyball wird sie nur noch hobbymässig im Sand spielen.

Playoff-Finale Spiel 1: NUC - Sm'Aesch 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:17) Spiel 2:

Sm’Aesch - NUC: Freitag, 20 Uhr, Löhrenacker Spiel 3:

NUC - Sm’Aesch: Mittwoch, 13.4.22, 20 Uhr, Riveraine Mögliches Spiel 4:

Sm'Aesch - NUC: Montag, 18.4.22, 16 Uhr, Löhrenacker

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen