Volleyball Mit 22 Jahren schon die beste Spielerin Deutschlands: MVP Maja Storck führt ihr Team sensationell zur Meisterschaft Die Münchensteinerin hat grossen Anteil am Erfolg ihrer Dresdenerinnen. Auf der siebenstündigen Zugreise zurück in die Heimat erzählt sie am Telefon, wie es zum überraschenden Triumph kam, wie trotz Pandemie gefeiert wurde und was in Zukunft noch kommen soll. Jakob Weber 26.04.2021, 13.41 Uhr

Maja Storck (Mitte) feierte mit Dresden trotz 0:2-Rückstand in der Serie noch den Deutschen Meistertitel. Instagram

Nach dem letzten Ballwechsel dieser unglaublichen Finalserie kommen auch Maja Storck die Tränen. Die Münchensteinerin in Diensten des Dresdener SC wird von den Emotionen überwältigt, wie sie zwei Tage später am Telefon sagt. Sie sitzt gerade im Zug zurück in die Heimat. Die EM-Qualifikation mit der Schweizer Nati steht an und ausserdem gibt es auch in der Heimat viele Menschen, die mit der Diagonalangreiferin anstossen wollen.

Storcks Anstoss-Marathon beginnt am vergangenen Samstag. Auch wenn wegen der Pandemie keine offizielle Meister-Party mit Fans möglich ist, wird beim Dresdener SC kräftig gefeiert. Spontan wird die Margon-Arena, die Heimstätte der Dresdenerinnen, zum Partylokal für die negativ getesteten Spielerinnen und Staff-Mitglieder umfunktioniert. Emma Cyris übernimmt die Musikanlage, Champagner, Wein und Bier fliessen ebenfalls reichlich, und als die frischgebackenen Meisterinnen hungrig werden, wird im grossen Stil Pizza bestellt.

Mitten drin ist Maja Storck. Die ehemalige Sm'Aesch-Spielerin hat in ihrer dritten Saison in Deutschland, der ersten beim Spitzenklub Dresden, grossen Anteil am Erfolg, der nach einer irren Aufholjagd in der Playoff-Finalserie Realität wird. 0:2 liegen die Dresdenerinnen schon gegen Stuttgart zurück, doch am Ende jubeln Storck und Co über den 3:2-Erfolg.

Zu Beginn der Saison sah es nicht gut aus

Der Titel war zwar das erklärte Saisonziel der Dresdenerinnen. Doch dass es wirklich so weit kommen könnte, war nicht nur im Final eine Überraschung. Nachdem Dresden in der Saisonvorbereitung wegen positiver Fälle bei einem Testspielgegner 14 Tage in Quarantäne muss, misslingt der Saisonstart. Auch Storck, die nach ihrem Wechsel von Aachen nach Dresden zum ersten Mal alleine wohnt, sucht noch nach ihrer Form. «Ich habe mir viel Druck gemacht, wollte zu schnell zu viel», sagt sie rückblickend.

Maja Storck wurde 2021 auch Schweizer Volleyballerin des Jahres. Keystone

Doch der Turnaround gelingt. Storck eignet sich einen Killerinstinkt an, sucht nicht primär den schönen Punkt, sondern gibt sich auch gerne mal mit einem Block-out zufrieden. Und auch ihr Mannschaft entwickelt sich stetig. Vor allem den unglaublichen Teamgeist hebt Storck hervor. «Im Volleyball ändern sich die Mannschaften jedes Jahr. Da gibt es natürlicherweise immer mal Spielerinnen, mit denen mal ausserhalb des Platzes nicht so viel gemeinsam hat. Doch hier in Dresden war das anders. Es haben sich wirklich alle super miteinander verstanden und alles füreinander gegeben.»

Bescheiden im Erfolg

Auch die Blumen für ihre beiden MVP-Titel als beste Spielerin der Bundesliga und als Schweizer Volleyballerin des Jahres gibt Storck direkt ans Team weiter. «Persönliche Auszeichnungen sind für mich sekundär. Es braucht auch Spielerinnen, die Bälle gut annehmen und passen. Ich habe mich in diesem Team einfach so wohlgefühlt, dass ich die Punkte machen konnte.»

Stock erzählt bestens gelaunt, wie ihr Team es schaffte, trotz 0:2-Rückstands in der Finalserie noch zu gewinnen: «Durch das knappe zweite Spiel wussten wir, dass wir Stuttgart schlagen können, wenn wir selber gut spielen. Wir haben in jedem Spiel dazu gelernt und hatten auch nichts mehr zu verlieren.» Trainer Alex Waibl gab in Spiel 3 die Devise aus, dass Stuttgart sicher nicht in Dresden den Meistertitel feiern wird. In Spiel 4 war das Ziel, in einem möglichen Spiel 5 selber zu Hause eine Party zu feiern. Und so sollte es dann auch kommen.

Maja Storck zeigt sich auf Instagram gerne mit Katzen

Zwar endete die Party frühzeitig, damit alle Spielerinnen rechtzeitig zu Beginn der in Sachsen geltenden Ausgangssperre um 22 Uhr zu Hause waren. Doch die ganz grosse Meister-Sause soll im Herbst nachgeholt werden, wenn auch die Fans, die am Samstag vor der Halle die Autos der Siegerinnen mit Ballons schmückten, wieder mit dabei sein können.

Dann wird auch Maja Storck noch für Dresden spielen. Trotz einiger Angebote hat sich die Schweizerin entschieden, mindestens eine weitere Saison in Dresden zu bleiben. «Ich freue mich riesig auf die Champions League», sagt Storck. Auch dort gibt es die ein oder andere Party zu feiern.