Lauren Barfield kann Sm'Aesch zeigen, wie man Titel gewinnt

Volleyball-Playoffs Für Sm'Aesch beginnt die heisse Phase: Lauren Barfield erklärt, wie es mit dem Titel klappen könnte Lauren Barfield weiss, wie man Playoffs und Titel gewinnt, und die 1,96 Meter grosse Mittelblockerin erklärt, wie das auch mit Sm'Aesch Pfeffingen gelingen kann. Isabel Langer

Lauren Barfield will mit Sm'Aesch den Titel gewinnnen Roland Schmid

Entspannung, ein gutes Essen und eine ausgiebige Dusche: So bereitet sich Lauren Barfield, die 31-jährige Mittelblockerin von Sm’Aesch Pfeffingen, auf ein Playoff-Spiel vor. Alles Dinge, bei denen sie ruhig werden kann, denn gerade im Volleyball geht es oft hektisch zu. Dabei einen klaren Kopf zu bewahren, ist essenziell.

Das Team trifft sich morgens vor dem Spiel für ein leichtes Training und letzte Videoanalysen. Danach geht jede Spielerin ihrer Wege, ehe man zwei Stunden vor dem Spiel wieder zusammenkommt. Dann wird Musik gehört, fokussiert und es herrscht eine gute Stimmung. Mental bereit zu sein, ist das Ziel. Barfield redet vor dem Spiel gerne noch mit ihren Teamkameradinnen über Taktik und Gegner, um sich optimal vorzubereiten. Manchmal spielt sie auch zur Beruhigung ein Spiel auf ihrem Handy. Es ist eine Balance zwischen Hektik und Ruhe. Barfield sagt:

«Fokus mit ein bisschen Energie»

Kurz vor dem Verlassen der Garderobe gibt es ein letztes Briefing von Coach Andi Vollmer, der als kleines Ritual vor jedem Spiel in der Kabine sein Klemmbrett auf den Boden wirft. Danach wird sich eine Dreiviertelstunde aufgewärmt und dann zählt es.

Während des Spiels kommen Barfield und ihre Mitspielerinnen nach jedem Punkt zusammen. «Es ist ein Team-Ding. Egal, was passiert, ob wir den Punkt gewinnen oder verlieren, wir kommen zusammen und sammeln und motivieren uns», erklärt Barfield. «Es geht darum, dass, egal was passiert, man kurz zusammenkommt, durchatmet und sagt ‹okay, es ist vorbei. Weiter geht’s›. Es ist eine Art Reset. Denn wer noch an zurückliegende Fehler denkt, kann gedanklich nicht beim nächsten Angriff die richtige Entscheidung treffen.» Je weiter fortgeschritten die Playoffs sind, desto öfter entscheiden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage.

Bereits mit 15 Jahren knapp zwei Meter gross

Lauren Barfield hat bereits einige solcher wichtigen Spiele erlebt. Dabei ist es kein Zufall, dass die damals 15-jährige zum Volleyball kommt. Der Volleyballcoach an der Highschool in Bellevue (Washington) fragt Barfield, ob sie nicht mal im Training vorbeischauen wolle. Kein Wunder, denn Barfield ist zu diesem Zeitpunkt schon fast 1,96 Meter gross und damit beinahe ausgewachsen. Barfield zögert, und schlussendlich ist es ihre Mutter, die sie überzeugt, Volleyball auszuprobieren. Es sei eine hervorragende Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen. Weil es Spass macht, sie gut ist und Fortschritte macht, findet Barfield mehr und mehr Gefallen an dem Sport. Sie spielt semiprofessionell an der Uni und wagt mit 23 den Schritt nach Europa, wo sie im österreichischen Linz erstmals als Vollprofi spielt.

Nach Stationen in Polen und Berlin wechselt Barfield 2016 nach Schwerin, «mein wichtigster Karriereschritt». In den fünf Jahren beim deutschen Spitzenteam wird sie zwei Mal deutsche Meisterin und zwei Mal Pokalsiegerin. Erfolge, die sie mental weiterbringen.

Ein weiteres Highlight von Barfields Karriere ist ein spezielles Spiel: Ende 2018 spielt sie mit Schwerin gegen die italienische Mannschaft Coneglino, eine der, wenn nicht sogar die beste Volleyballmannschaft aus Europa. Der Underdog gewinnt mit 3:0 und Barfield beschreibt die Sensation als einen grossen Moment für sie und das Team. Den schwierigsten Moment in ihrer Karriere hat die US-Amerikanerin, als sie in ihrer ersten Saison mit Schwerin im Pokalfinal steht und das Spiel nach einem 2:0-Vorsprung noch mit 2:3 verliert.

«Das ist Volleyball: Du kannst wirklich hart arbeiten und trotzdem versagen.»

Im November 2021 kommt Barfield als kurzfristiger Ersatz für die am Kreuzband verletzte Tarah Wylie zu Sm’Aesch, wo man seit Jahren nah dran ist, aber immer noch auf einen Titel wartet. Im vergangenen Jahr verhinderte gar eine Quarantäne den Einzug in den Final, 2020 wurde die Liga abgebrochen, als Sm’Aesch Quali-Sieger war. In diesem Jahr soll es ein Happy End geben. «Je mehr man trainiert, desto mehr Glück hat man», sagt Barfield. Für sie ist im Volleyball das Team alles und genau an diesem Teamspirit arbeiten die Baselbieterinnen aktuell.

Geschäftsführer Fabio Back erzählt nach dem letzten Ligaspiel, man wolle den Teamgeist noch besser herauskitzeln und deshalb würden einige Aktivitäten wie gemeinsame Ausflüge und Essen neben den üblichen Trainingseinheiten auf dem Programm stehen. Mit ihrer Ruhe und ihrer Erfahrung hat Barfield dafür genau das richtige Mindset. «Sie inspiriert zum Optimistisch-Sein und bringt eine Ruhe mit, die gerade in diesem hektischen Business eine absolute Bereicherung für das Team ist», sagt Back, der hofft, dass Barfields Teamkolleginnen von ihrer Erfahrung profitieren und sich ihre Ruhe in Stresssituationen auf das Team überträgt.

Das Ziel lautet: «Wir wollen die Playoffs gewinnen»

Lauren Barfield, die von ihrer Mitspielerin und Mitbewohnerin Vilma Andersson als sehr bodenständige Person mit einem guten Sinn für Humor beschrieben wird, ist laut Geschäftsführer Back ein Baustein, um endlich den langersehnten Titel zu holen, auch wenn die Konkurrenz in diesem Jahr stärker als auch schon ist. Denn: Barfield besitzt eine absolute Gewinnermentalität. Für sie bedeutet das vor allem Gelassenheit zu haben, mit Vertrauen ins Spiel zu gehen und sich auf die Vorbereitung zu verlassen, die man gemacht hat.

«Acht Monate lang habe ich jeden Tag zweimal trainiert und alles dafür getan, um an diesen Punkt zu kommen. Jetzt müssen wir uns dafür belohnen und das geht am besten, wenn wir von Punkt zu Punkt denken und uns nicht durch andere Gedanken ablenken lassen.» Wie ehrgeizig Barfield ist, zeigt sich in ihrer Antwort auf die Frage, wer Favorit für den Meistertitel ist. Mit einem Lachen sagt sie sofort:

«Sm’Aesch natürlich!»

Erst nach einer kurzen Pause fügt sie an: «Klar, sind noch andere Mannschaften im Gespräch.» Quali-Sieger und Angstgegner Neuchâtel, das drittplatzierte Schaffhausen, gegen das Sm’Aesch zuletzt coronabedingt Forfait verlor und das viertplatzierte Düdingen, gegen das die Baselbieterinnen vergangene Woche in Cup und Liga gleich zweimal in Folge den Kürzeren zog.

Doch trotz der Niederlagen ist Barfield der Überzeugung: «Wir sind alle sehr gut. Es ist Sport, da passieren verrückte Dinge. Es ist dieses Prozent extra am Ende der Saison, das über den Sieger entscheiden wird. Mein Ziel ist es, immer zu gewinnen.»

So klappts mit dem Titel: Sm’Aesch Pfeffingen hat sich als Hauptrundenzweiter für die Playoffs qualifiziert, in die Neuchâtel als klarer Favorit geht. Die Playoffs starten für Sm’Aesch am 12. Februar um 17.30 Uhr mit dem ersten Heimspiel gegen Genève Volley.

