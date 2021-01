Volleyball Sm'Aesch beweist im letzten Heimspiel, dass sie in Playoff-Form sind Die Baselbieter Volleyballerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen gewinnen das letzte Heimspiel vor den Playoffs mit 3:0 gegen Franches-Montagne. Bereits am Sonntag geht es im Cup-Viertelfinale weiter. Esteban Waid 31.01.2021, 14.12 Uhr

Die junge Libera Livia Saladin bekam das Vetrauen von Trainer Andres Vollmer. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Nachdem die Spielerinnen von Head-Coach Andreas Vollmer am letzten Wochenende beim 3:1-Erfolg über ein starkes Cheseaux so quasi den Ernstfall, Rückstande aufgeholt und Satzbälle abgewehrt, proben konnten, war der Auftritt gegen die Jurassierinnen um einiges problemloser. In der Startaufstellung stand Nachwuchstalent Livia Saladin als Libera auf dem Feld und zeigte von Beginn einige tolle Abwehraktionen. Als Zuspielerin war in dieser Partie Katie Oleksak für die Angriffsauslösung zuständig.