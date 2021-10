Sm'Aesch kassiert im Spitzenspiel die erste Saisonniederlage

Volleyball Sm'Aesch Pfeffingen kassiert im Spitzenspiel die erste Saisonniederlage Nach fünf Startsiegen in Folge ohne Satzverlust verliert Sm'Aesch Pfeffingen in dieser Saison erstmals. Gegen die Schweizer Meisterinnen aus Neuchâtel ist das Spiel lange ausgeglichen. Doch am Ende resultiert aufgrund zu vieler Fehler eine 1:3-Niederlage. Simon Leser 31.10.2021, 12.46 Uhr

Der ganze Einsatz reichte nicht: Sm'Aesch Pfeffingen verliert gegen Neuchâtel erstmals ein Saisonspiel. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Wie heisst es so schön: «Alles ist angerichtet, lasst uns geniessen.» Unter diesem Motto durften am Samstagabend über 800 Volleyballfans das Spiel der beiden derzeit besten Schweizer Volleyballteams in der Aescher Löhrenackerhalle frönen. Dass dann am Ende dieser stimmungsvollen Partie das Heimteam mit 1:3-Sätzen als Verliererinnen vom Feld ging, war natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Es war bis zum letzten Ballwechsel ein Wechselbad der Gefühle. Im Startsatz kamen die amtierenden Schweizer Meisterinnen aus Neuchâtel dank Fehlern beim Heimteam zu einem resultatmässigen Traumstart (0:5, 1:7), ehe auch die Angriffsmaschinerie Sm'Aesch Pfeffingens zu laufen anfing (9:9, 13:11). Doch ein kurzes Durchschnaufen bei der Mannschaft von Head-Coach Andi Vollmer nutzten NUC- Topskorerin Tia Scambray und die Kroatin Barbara Dapic sofort aus und gingen nicht nur mit 20:16in Führung, sondern fügten den Baselbieterinnen mit dem 25:19 den ersten Satzverlust dieser Saison bei.