Sm’Aesch Pfeffingen mit wichtigem Auswärtssieg gegen Düdingen.

Volleyball Sm’Aesch Pfeffingen mit wichtigem Auswärtssieg Sm’Aesch Pfeffingen zeigte sich beim 3:0-Sieg gegen Volley Düdingen gut erholt und holt einen wertvollen sieg in der Fremde. Paul Ulli 21.11.2021, 11.37 Uhr

Die Spielerinnen von Sm'Aesch (hier im Spiel gegen Viteos NUC) zeigen sich nach der Niederlage gegen Lugoj erholt und gewinnen. Sacha Grossenbacher / Wochenblatt Birseck Dorneck

Nach der unglücklichen Niederlage im CEV Challenge Cup im rumänischen Lugoj mussten die Baselbieterinnen ohne ihre am Kreuzband verletzte Mittelblockerin Tarah Wylie nach Düdingen reisen. In einem ausgeglichenen Startsatz hatten die Fribourgerinnen beim Spielstand von 24:23 einen Satzball, doch Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen konnten den Satzverlust mit drei Winnerpunkten in extremis abwenden (24:26).