Volleyball Sm'Aesch-Trainer Andreas Vollmer im grossen Interview: «Ich kaue nicht alles roboterhaft vor» Andreas Vollmer greift mit seinen Volleyballerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen nach dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Vor dem ersten Playoffspiel spricht er über das Erfolgsrezept, seine Trainerphilosophie und Sexismus im Volleyball.

Simon Leser 13.02.2021, 05.00 Uhr

Andreas Vollmer ist im Training mit vollem Einsatz dabei. Juri Junkov

Sm’Aesch Pfeffingen hat 17 von 18 Spielen in der Qualifikation gewonnen. Hand aufs Herz: Was kann in den Playoffs da noch schiefgehen?

Andreas Vollmer: Wir nehmen jede Playoff-Runde ernst und sagen nicht grosskotzig: «Da wir 17 von 18 Spielen gewonnen haben, geht das automatisch so weiter.» Unsere Ziele sind aber ambitioniert, wir wollen in die Finalspiele der Meisterschaft und des Cups. Nach dieser Qualifikation, die für den Verein Rekord ist, starten wir aus der Poleposition. Entscheidend ist aber, was in den kommenden drei Monaten passiert.

In den Playoffs können fünf exzellente Monate in drei Spielen vergeben werden. Gefällt Ihnen das System?

Als Erster beurteilt man dies natürlich anders, als wenn ich Fünfter wäre (lacht). Aber generell bin ich ein Befürworter der Playoffs. Es sorgt für Spannung und Drama. Wir haben auch keine Angst vor den Playoffs. Wir sind durch unsere Spielweise und Ergebnisse selbstbewusst genug, um zu wissen, dass wir es schaffen können. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen: Wenn mal in einer Woche Spielerinnen ausfallen, die sehr wichtig sind, kann dich das ins Stolpern bringen. Wir wenden aber lieber unser «Positive Thinking» an und sehen uns in den Playoffs stark und fit.

Sm’Aesch könnte den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte holen. Wie präsent ist das in den Köpfen?

Unsere Spielerinnen sind ja noch nicht so lange dabei, wie der Verein besteht. Mit dem Meistertitel ist es nicht so wie auf dem Klo, wo es drückt und drückt, und es endlich kommen soll. Unsere Motivation erhalten wir nicht nur durch die Aussicht auf den Titel, sondern insbesondere durch die Glücksgefühle bei einer guten Leistung und einem Sieg.

Warum war Sm’Aesch in der Qualifikation derart dominant?

Wir haben aus dem Talent der Spielerinnen ein funktionierendes Team gebaut, das erfolgreich Volleyball spielt. Wir haben technisch und taktisch ein sehr hohes Niveau, sind athletisch und körperlich stark. Dann spielt die Kaderbreite eine grosse Rolle: Spielerinnen, die von draussen kommen, haben das gleiche Niveau. Dadurch können wir reagieren, wenn es mal nicht so läuft.

Welche Rolle spielt das Training?

Eine sehr wichtige. Unser Trainingsniveau unter der Woche ist oft über dem Level, das wir am Wochenende bei den Spielen brauchen. Wenn wir ein hartes Spiel haben, wissen wir, dass wir uns bereits unter der Woche schwierige Aufgaben gestellt hatten. Ein 100-Meter-Läufer läuft im Training ja auch nicht 80 Meter, sondern 200 bis 400 Meter. Dann kommt ihm das Rennen kürzer vor.

Weil Sm’Aesch nur einmal verlor, musste das Team kaum Rückschläge verkraften. Ein Nachteil?

Man muss nicht zwangsläufig verlieren, um zu wissen, wie man gewinnt. Natürlich, das kann helfen. Aber man kann auch einfach nur gewinnen. Wir hatten in dieser Saison auch schon einige schwierige Phasen - Satzrückstände, gesundheitliche Probleme. Man muss nicht unbedingt verlieren, sondern es ist auch gut, wenn man Spiele drehen kann.

Zur Person Andreas Vollmer Andreas Vollmer ist seit vier Jahren Trainer von Sm’Aesch Pfeffingen. Zuvor trainierte der 55-Jährige aus Tübingen die deutschen Bundesligistinnen des TSG Tübingen, VC Wiesbaden und USC Münster sowie die Schweizer Frauenklubs Kanti Schaffhausen und Franches-Montagnes. Vollmer ist mit Jana Vollmer verheiratet, die sowohl im Hallen- als auch im Beachvolleyball Karriere machte. Sie sind Eltern von Matilda Vollmer (14), die ebenfalls ambitioniert Volleyball spielt.

Kommen wir zu Ihrer Trainerphilosophie. FCB-Trainer Ciriaco Sforza ist einer, der sehr lautstark Anweisungen gibt. Wie gefällt Ihnen diese Art von Trainer?

Jetzt begebe ich mich auf Glatteis (lacht). Es gibt ganz viele Philosophien. Letztendlich ist die richtig, die für die Mannschaft funktioniert. Als Trainer musst du sicher Führungsqualitäten mitbringen. Wenn du gar keine Häuptlinge mehr hast, sondern nur noch Krieger, bewegst du dich nicht in die gleiche Richtung. Ich kaue meinen Spielerinnen nicht roboterhaft alles vor: «Mach das, mach jenes.» Ich will, dass meine Spielerinnen das Spiel von A bis Z verstehen, denn dann muss ich als Trainer weniger eingreifen.

Können auch Sie laut werden?

Ja. Ich erwarte von meinem Team Mut, sei es beim Block oder beim Angriff. Wenn ein Fehler aus Mut und Entschlossenheit geschieht, ist es ein guter Fehler. Wenn er aus Nachlässigkeit, Bequemlichkeit oder mangelnder Einstellung kommt, ist es ein schlechter Fehler. Da hole ich sofort das Stoppschild heraus und sage klar: «So geht das nicht.»

Die Chemie zwischen Trainer und Spielerinnen stimmt im Training. Juri Junkov

Sie haben schon drei Vereine in Deutschland trainiert. Würden Sie gerne wieder zurück in die Heimat?

Ich bin begeistert, wie stark sich Volleyball in Deutschland entwickelt hat. Es ist auch emotional ein grosser Unterschied zur Schweiz. Wir hatten in Wiesbaden im Durchschnitt 1500 Zuschauer, das ist ein anderes Erlebnis auf der Haut als beispielsweise 300 Fans hierzulande. Aber ich fühle mich in Aesch sackwohl. Wir haben ein tolles Umfeld und ich habe dabei geholfen, Bedingungen zu schaffen, die professionelle Leistungen zulassen.

Wie gross ist überhaupt der Unterschied zwischen Geisterspielen und 300 Fans?

Die ersten Spiele kamen mir vor wie Trainingsspiele, es gab kein Feedback bei Punktgewinnen und längeren Ballwechseln. Aber es ist zur Routine geworden. Die Geisterspiele haben sogar einen Vorteil.

Und der wäre?

Die Spielerinnen sind noch fokussierter als zuvor. Sie sind mit den Sinnen stärker auf dem Spielfeld und bei der Mannschaft. Zudem müssen es jetzt Sportler allgemein während eines Spiels selbst hinkriegen, die Energie und die Stimmung aufs Feld kriegen. Daraus lernen sie.

Sm’Aesch zeigt sich sehr aktiv auf Social Media, es gibt viele Videos aus Trainingseinheiten. Gefällt Ihnen das als Trainer?

Kommen wir in die Halle, ist das Handy aus. In der Halle sollen sich die Spielerinnen mit dem Training und miteinander beschäftigen. Die Videos von Trainingseinheiten werden jeweils in den Kleingruppen am Morgen gemacht, entweder von der Geschäftsstelle oder von Spielerinnen, die gerade nicht mit der Kleingruppe trainieren. Das finde ich in Ordnung und unterstütze ich.

Wie stehen Sie zu Social Media?

Ich bin kein Verrückter, weil es mir schon allein von der Zeit her nicht passt, mich stundenlang mit dem Handy zu befassen. Aber es ist eine nützliche Plattform, die bei Jungen gut ankommt. Es lässt sich auch Aufmerksamkeit für unsere Spiele generieren. Deswegen finde ich unsere Videos gut, denn im Moment darf ja keiner in die Halle kommen. Aber ich bevorzuge schon noch die direkte Kommunikation.

Und die Videos werden geklickt, eines gar über 100'000 Mal. Sind Sie beeindruckt ob der Reichweite?

Ehrlich, wir haben 100'000 Klicks gekriegt?

Ja, auf Tiktok.

Das hat nur meine 14-jährige Tochter (lacht). Das ist natürlich umso schöner. Die Gesellschaft hat sich halt verändert: Früher gingen die Leute wo hin, um etwas zu schauen, heute kommt es zu ihnen.

Im deutschen Frauenvolleyball gab es vor zwei Jahren eine Sexismus-Debatte aufgrund von zweideutiger Werbung. Auf dem Hintern der Stuttgarterinnen stand etwa der Werbeschriftzug «prachtregion.de». Werden Volleyballerinnen zu sehr auf das Äussere reduziert?

Wenn du etwas finden willst, findest du immer etwas. Aber ist es auch wirklich sexistisch? Ich finde es nicht schlimm, denn die Spielerinnen wurden vorher auch immer gefragt. Das ist entscheidend. Wenn ich sehe, dass Sendungen wie Bachelor im Fernseher laufen, dann muss ich sagen: Das ist Sexismus pur! Von so einem Niveau sind wir im Volleyball weit entfernt. Wissen Sie, wie die Frauen im Hallenvolleyball in den 90er-Jahren herumliefen?

Erzählen Sie.

Da hatten die Spielerinnen Frotteehöschen an, die Grösse von Slips. Kein Mensch regte sich damals auf. Ich finde, dem Volleyball gelingt es heute gut, die Balance zu finden, und er hat auch das Recht, die Vermarktung voranzutreiben. Es geht darum, das Überleben als Leistungssport in der Zukunft abzusichern. Dafür braucht es Sponsoring und das Interesse in der Gesellschaft. Um das zu wecken, braucht es alle Ebenen, sofern sie ethisch nicht völlig verwerflich sind. Ich sehe keine Ethik-Charta beschädigt, wenn «prachtregion.de» auf dem Hintern steht.

Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, die Sportart zu vermarkten?

Natürlich. Wir haben auch schon Regelanpassungen durchgeführt, um das Spiel attraktiver zu machen. Aber letztendlich braucht es auch immer Persönlichkeiten, und das sind die Spielerinnen. 1995 habe ich als Student in Tübingen eine Umfrage mitgeleitet, in der wir deutsche Fans befragten, warum sie sich in der Halle Frauenvolleyball anschauen. Raten Sie mal, was am häufigsten genannt wurde!

Das Aussehen der Frauen.

Genau, die erotische Ausstrahlung der Spielerinnen. Das hat uns überrascht, denn die Stimmung in der deutschen Bundesliga ist wirklich toll, da pumpt es in der Halle.

Wie fühlt sich da eine Spielerin, wenn die Fans nicht wegen ihres sportlichen Könnens, sondern wegen ihrer erotischen Ausstrahlung kommen?

Ich behaupte, dass 90 Prozent sich darüber keine Gedanken machen. Es wird ja nicht nur im Volleyball auf den Hintern gekuckt, sondern im Alltag generell. Einige sind vielleicht auch stolz auf ihre langen Beine. Aber klar: Diese erotische Ausstrahlung darf nicht über ein gewisses Limit hinausgehen. Ich habe Verständnis dafür, dass die Bekleidung im Beachvolleyball zwischenzeitlich als anstössig empfunden wurde. Doch darauf hat der Weltverband reagiert, indem er seit einigen Jahren auch Shorts zulässt.

Wo sehen Sie Wachstumspotenzial für den Schweizer Volleyball?

Ich bin seit 24 Jahren in der Schweiz, und diese Frage wird jedes Jahr diskutiert. Natürlich, einige Vereine machen klare Schritte vorwärts, aber der grosse Strukturwandel in der NLA geschieht langsam. Da bräuchte es einen nationalen Masterplan, mit klaren Vorgaben, um die Professionalisierung voranzutreiben.

Will die Schweiz überhaupt einen Masterplan?

Das ist die grosse Frage. Wenn die Vereine bei so einem Plan gar nicht mitmachen wollen, gibt es auch keine Profiliga mehr. Will die Schweiz gesellschaftspolitisch überhaupt Volleyball als Leistungssport und als Beruf etablieren? Ich sehe diese Bereitschaft noch nicht überall.

Andreas Vollmer gibt Anweisungen. Juri Junkov

Zurück in die Gegenwart. Sie fahren gerne Motorrad. Wohin fahren Sie, wenn Sie Meister sind?

Dann müssten wir da im Dorf eigentlich einen Corso organisieren und einige Runden drehen, mit richtig «Hip Hip Hurra» (lacht).

Die Region Basel durfte in den grossen Ballsportarten seit den Schwächen des FC Basel keinen Titel mehr feiern. Sm’Aesch hat die besten Karten, den FCB abzulösen. Ist das Ihnen bewusst?

Ich habe nichts dagegen, wenn wir die Fahne der Region Basel hochhalten können. Es ist auch so, dass wir in der Region kaum Konkurrenzprodukte haben, im Frauensport sowieso. Auch verglichen mit den Herrenmannschaften spielen wir in unserer Liga ganz oben mit. Wir haben eine gute Chance und haben das Potenzial für den Titel.