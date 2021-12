Andi Vollmer muss Sm'Aesch Pfeffingen verlassen

Volleyball Sm’Aesch wechselt nach der Saison den Trainer: Andi Vollmer muss gehen, ein alter Bekannter kehrt zurück Im Frühling 2022 geht die Ära von Andi Vollmer als Cheftrainer von Sm’Aesch Pfeffingen zu Ende. Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, kehrt mit Timo Lippuner ein Ex-Trainer zurück. Jakob Weber 16.12.2021, 14.15 Uhr

In Zukunft spielt er nicht mehr die Bälle zu. Andi Vollmer hat nach fünf Jahren bei Sm'Aesch Pfeffingen ausgesmasht. Juri Junkov

Fünf Jahre lang war Andi Vollmer Trainer von Sm’Aesch. Er führte die Baselbieter Volleyballerinnen zum Supercup-Titel 2020 und beendete die letzten beiden Saisons jeweils auf Platz 1 der Qualifikation. «Wir sind Andi unglaublich dankbar für seine Arbeit. Er hat den Klub auf sportlicher Ebene professionalisiert und viele Spielerinnen weiterentwickelt», sagt Co-Präsident Matthias Preiswerk im Kommuniqué. Doch trotzdem hat der Klub entschieden, den Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern.

Geschäftsführer Fabio Back, der den Klub-Entscheid am Mittwoch auch dem Team übermittelte, erklärt gegenüber der bz: «Es ist ungewöhnlich, dass ein Trainer so lange bei einem Verein ist. Wir haben uns entschieden, dass wir wieder einmal aus der Komfortzone raus und neue Impulse setzen müssen.» Vollmer habe nichts Falsches gemacht. Im Gegenteil. Aber durch den Neuanfang erhoffen sich die Verantwortlichen bei Sm'Aesch neue Energie.

Die Nachfolge von Vollmer ist bereits geregelt. Neuer Cheftrainer ab der Saison 22/23 wird mit Timo Lippuner ein alter Bekannter. Der 41-jährige Ex-Nati-Trainer hat einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre mit einer Option auf ein drittes Jahr unterschrieben. Bereits von 2013-2017 war Lippuner Trainer in Aesch. Capitaine Madlaina Matter war schon damals seine Spielerin. Doch nach drei Saisons zog Lippuner in die Bundesliga weiter und trainierte die Roten Raben Vilsbiburg.

Sm'Aesch Geschäftsführer Fabio Back: «Ich glaube an romantische Geschichten und wünsche ihm von ganzem Herzen, dass Andis Geschichte bei Sm’Aesch von einem Happy End gekrönt wird.» zvg

In den letzten beiden Jahren kümmerte sich Lippuner um den Aufbau der nationalen Nachwuchsakademie in Aarau. Die gute Arbeit mit jungen Spielerinnen ist auch einer der Hauptgründe für die Rückholaktion. «Timo hat in letzter Zeit junge Schweizer Spielerinnen weiterentwickelt und ist als guter Ausbildner aufgefallen», sagt Back. Mit diesem Qualitäten passt Lippuner perfekt zur Strategie von Sm'Aesch, das in Zukunft selber wieder vermehrt auf junge Spielerinnen aus der Schweiz setzen will.

Auch Lippuner freut sich über seinen neuen Job. Im Kommuniqué wird er wie folgt zitiert: «Mein Herz schlug auch nach meinem Abschied immer für Sm’Aesch. Ich habe den Klub intensiv verfolgt und bin begeistert von dessen Entwicklung in den letzten Jahren.»

Timo Lippuner war zuletzt Trainer beim Nationalen Nachwuchszentrum in Aarau. Manuela Schenker

Zusammen hoffen Preiswerk, Vollmer, Back und Lippuner jetzt, dass die Sm'Aesch-Spielerinnen ihrem Trainer zum Abschied den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte schenken. «Ich glaube an romantische Geschichten und wünsche ihm von ganzem Herzen, dass Andis Geschichte bei Sm'Aesch von einem Happy End gekrönt wird. Und wir im Frühling gemeinsam einen Titel feiern können», sagt Back stellvertretend.