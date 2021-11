Sm'Aesch gewinnt gegen Val de Travers

Volleyball Sm'Aesch zeigt sich gut erholt vom Europa-Cup-Aus Sm’Aesch Pfeffingen schlägt Val de Travers ohne Probleme mit 3:0-Sätzen. Paul Ulli 28.11.2021, 20.53 Uhr

Nationalmannschafts-Zuspielerin Méline Pierret kam im zweiten Satz und konnte gleich Einfluss nehmen. Bild: Edgar Hänggi

Die Spielerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen haben das knappe und unglückliche Aus im CEV Challenge Cup gegen Lugoj aus Rumänien gut verdaut und ­zeigten gegen Val de Travers eine engagierte und überlegen geführte Partie. Da die neu­verpflichtete Mittelblockerin ­Lauren Barfield erst am kommenden Wochenende spielberechtigt sein wird, aber das Spiel ihrer zukünftigen Teamkolleginnen in der Halle interessiert mitverfolgte, schickte Headcoach Andy Vollmer zu Beginn der Partie mit Vilma Andersson am Pass und Livia Saladin als Libera zwei neue Akteurinnen aufs Feld. Diese neuformierte Startformation tat sich aber zu Beginn etwas schwer und der «Underdog» hielt bis zum Spielstand von 7:7 gut mit.