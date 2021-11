Sm'Aesch gewinnt im Jura eine verrückte Partie knapp im Tie-Break

Volleyball Verrückte Partie im Jura: Sm'Aesch gewinnt in extremis Nach der Niederlage im Spitzenkampf gegen Neuchâtel vor Wochenfrist gewinnt Sm’Aesch Pfeffingen auswärts gegen Franches-Montagnes mit viel Mühe im Tie-Break mit 3:2. Paul Ulli 07.11.2021, 20.04 Uhr

Sm'Aesch musste im Jura hart kämpfen. Doch am Ende gibt es einen Sieg. Sacha Grossenbacher (Archiv)

Die Spielerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen konnten am späten Sonntagnachmittag bei der Partie gegen Franches-Montagnes ihrer Favoritenrolle nach einem Kaltstart nur phasenweise gerecht werden und kehrten mit einem knappen 3:2-Sieg nach Aesch zurück. Es war ein holpriger Startsatz für die Spielerinnen von Headcoach Andy Vollmer. Von Beginn an lag das Team immer mit bis zu drei Punkten in Rücklage. Dies änderte sich in der Schlussphase des Satzes, als sich Sm’Aesch Pfeffingen beim Spielstand von 23:24 einen Satzball erspielte. Doch das Heimteam reagierte heftig und holte sich die Satzführung mit 26:24 in extremis.