Die besten Geschichten von Trainer Andi Vollmer bei Sm'Aesch

Volleyball Vor dem Playoff-Finale gegen NUC erzählt Trainer Andi Vollmer seine besten Geschichten aus fünf Jahren Sm'Aesch Trainer Andi Vollmer verlässt Sm’Aesch Pfeffingen nach dem Playoff-Finale gegen Neuchâtel, das am Sonntag startet. Zum Abschied erinnert sich der 56-Jährige an die schönsten und traurigsten Geschichten aus den fünf ereignisreichen Jahren in Aesch. Jakob Weber Jetzt kommentieren 01.04.2022, 15.25 Uhr

Andi Vollmer gibt sich entspannt: «Natürlich wäre es schön, zum Abschied einen Titel zu gewinnen.» Aber wenn’s nicht gelingt, zieht er nach eigener Aussage auch nicht sauer vom Acker. Juri Junkov

Andi Vollmer schiebt das Gespräch kurzfristig um einen Tag nach hinten. Der Trainer von Sm’Aesch Pfeffingen musste am Mittwoch nach Ungarn, wo er einen Zweijahresvertrag als Frauen-Nationaltrainer unterschrieben hat und vorgestellt wurde. Seine Zeit in Aesch endet nach dieser Saison und fünf «erfolgreichen Jahren», wie Vollmer selber bilanziert. Der Verein will einen neuen Impuls setzen, denn den so ersehnten ersten Meistertitel hat auch Vollmer bis jetzt nicht erreichen können. Doch eine Chance bleibt. Mit einem Sieg in der Finalserie gegen Qualifikationssieger Neuchâtel UC (Best-of-Five) könnte sich der Trainer kurz vor seinem Abgang in Aesch doch noch ein Denkmal setzen. Es wäre die schönste der vielen Geschichten, die uns der gerne plaudernde Schwabe kurz vor dem Abschluss seiner Aera in Aesch erzählt.

Frühling 2017: Beim Bier von Werner Schmid verpflichtet

«Ich war zuvor beim USC Münster in der Bundesliga und wollte aus familiären Gründen zurück in die Schweiz. Der Weg von Münster nach Hause in die Region Schaffhausen war mit 670 Kilometern langfristig doch zu lang. Dazu kam, dass Münster mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und sich so die sportlichen Vorgaben, ein Meisterteam aufzubauen, extrem verändert hatten. Dass ich zurück in die Schweiz wollte, hat auch Sm’Aesch-Präsident Werner Schmid mitbekommen. Ich weiss heute gar nicht mehr genau, wer zuerst Kontakt aufgenommen hat. Aber es kann gut sein, dass ich ihn angeschrieben hatte, als ich mitbekam, dass Timo (Lippuner, damaliger und zukünftiger Sm’Aesch-Trainer Anm.d. Red.) den Verein verlassen wird. Als wir dann mit Münster in Stuttgart spielten, kam Werner am Vorabend nach Stuttgart und wir haben uns in seiner Hotelbar getroffen und uns schnell geeinigt, dass ich Sm’Aesch-Trainer werde. Ein tolles Gespräch und ein toller Anfang.»

Der 2019 als Präsident zurückgetretene Werner Schmid holte Andi Vollmer nach Aesch. Juri Junkov / BLZ

Januar 2018: Europäischer Exploit im rumänischen Bacau

«Nach dem Weiterkommen gegen Zagreb verloren wir im Achtelfinale des CEV Challenge Cups zu Hause gegen Bacau mit 2:3. Auswärts in Rumänien haben wir dann eines der besten Spiele der letzten Jahre abgeliefert. Die 2000 Fans waren gegen uns, es wurde gebuht und auch die Schiedsrichter waren aufgrund dieser Atmosphäre nicht auf unserer Seite. Trotzdem haben wir herausragend gespielt. Wir sind in einen aussergewöhnlichen Flow gekommen, haben tatsächlich 3:1 gewonnen und sind ins Viertelfinale eingezogen. Dort war Piräus dann definitiv eine Nummer zu gross für uns.»

April 2018: Der Skandal mit Voléro Zürich und Stav Jacobi

«Obwohl wir in dieser Saison nur neun Spielerinnen hatten, kamen wir 2018 ins Playoff-Finale gegen die Favoritinnen von Voléro Zürich, die im Jahr darauf nach Frankreich abwanderten. Wir hatten einen guten Spirit, konnten Spiel 1 gewinnen und lagen auch in Spiel 2 mit Satz und 16:13 vorne, als Voléro anordnete, die beiden Schweizerinnen durch Ausländerinnen zu ersetzen. Dieser Bruch des Gentlemen’s Agreement hatte zwar zur Folge, dass Volero 20000 Franken Strafe zahlen musste, doch es führte auch dazu, dass sich das Spiel und die Serie noch zu Gunsten von Zürich drehte. Ich weiss noch, dass das Publikum aus Aesch in der Züricher Halle buhte und Jacobi den Fans dann vor laufenden SRF-Kameras eine anstössige Geste zeigte und im «Blick» auf Seite 1 landete. Mich selber hat dieser Regelverstoss zwar verärgert, aber auch amüsiert. Für uns war das eine Auszeichnung, dass das grosse Voléro nur so gegen das kleine Sm’Aesch gewinnen konnte. Es war eine Genugtuung und ja auch nicht verboten.»

Voléro-Boss Stav Jacobi zahlte lieber eine Busse, statt das Finale zu verlieren. Tanja Demarmels

Frühling 2020: Die Pandemie verunmöglicht drei Titelchancen

«Nachdem wir 2019 gleich drei Finals gegen NUC verloren hatten, sollte 2020 unser Jahr werden. Wir waren in der Liga vor NUC platziert und standen nach einem der emotionalsten Spielen meiner Zeit hier, im Cuphalbfinale gegen Düdingen, wo wir im fünften Satz ein 11:14 noch in ein 16:14 verwandelten, auch im Cupfinale. Doch dann kam die Pandemie und Swiss Volley brach die Saison ab. Äusserst Schade.»

Infobox Erfolge mit Vollmer 2x NLA-Finale: 2018 (1:3 gegen Voléro)und 2019 (1:3 gegen NUC) 2x Cup-Finale: 2019 (1:3 gegen NUC) und 2020 (coronabedingt abgesagt) 1x Supercup-Sieg und 2x-Supercup-Finale: 2018 (1:3 gegen NUC), 2019 (2:3 gegen NUC) und 2020 (3:0 gegen NUC). 4x Europacup: 2018: Viertelfinale des CEV Challenge Cups mit Siegen gegen Zagreb und Bacau und dem Out gegen Piräus; 2019: Achtelfinale des CEV Cups mit Sieg gegen Oudegem und Niederlage gegen Becescsaba. 2020: Achtelfinale im CEV Challenge Cup mit Sieg gegen Sofia und Niederlage gegen Aachen. 2022: Out im Sechzehntelfinale gegen Lugoj im CEV Challenge Cup.

März 2021: Die Corona-Schmach von Düdingen

«Noch enttäuschender als 2020 war dann aber das Ende der Saison 2020/21. Wir hatten NUC in Supercup und Liga dreimal 3:0 geschlagen, hatten die beste Sm’Aesch-Mannschaft aller Zeiten und waren bei nur einer einzigen Niederlage in der Qualifikation Topfavorit. Im Halbfinale gegen Düdingen wurde uns dann aber die Möglichkeit genommen, gegen NUC um den Titel zu spielen. Es stand 1:1 in der Serie, als zwei Spielerinnen über Erkältungssymptome klagten. Ihre Coronatests waren positiv und weil die Spielerinnen mit Mitspielerinnen in WGs wohnten, waren ein paar Tage später bis auf An Saita und Kelli Bates alle positiv. Mir war zunächst überhaupt nicht klar, was das bedeutet. Es waren noch drei Wochen bis zum Finale. Ich dachte, man kann doch einfach die Serie abkürzen und sicher noch ein Entscheidungsspiel machen. Doch das hat Düdingen abgelehnt und auf das Reglement gepocht, aufgrund dessen wir wegen zwei Punkten den Kürzeren zogen. Dazu kam, dass Düdingen in dieser Woche ebenfalls Coronafälle hatte, wir das aber zuerst bekanntgegeben hatten und deshalb eliminiert waren. Das war schon eine sehr bittere Erfahrung.»

Immer wieder: Auch mit Sm’Aesch nur zweiter Sieger

«Der Vize-Fluch von Sm’Aesch verfolgt mich nicht wirklich. Einen Fluch gibt es in meiner Welt nicht, denn wir haben uns für viele Finals qualifiziert und in allen Finals jeweils alles gegeben und müssen uns daher keine Vorwürfe machen. In Schaffhausen und bei Franches-Montagne habe ich viele Medaillen gewonnen, und es waren auch zwei goldene dabei, wobei wir kaum als Favoriten galten. Mit Sm’Aesch war das ähnlich und als wir Favorit waren, kam zweimal die Pandemie dazwischen. So ist das halt und muss man damit leben und es weiter versuchen.»

Vorgänger Timo Lippuner wird Andi Vollmer bei Sm'Aesch als Trainer ersetzen. Manuela Schenker / zvg

Frühjahr 2022: Der Abschied und die neue Aufgabe

«Es hat mich nicht überrascht, dass der Verein einen neuen Weg einschlägt und den Vertrag mit mir nicht verlängert hat. Das ist völlig okay und ja auch normal im Trainerbusiness. Ich hätte mir allerdings einen anderen Ablauf und eine andere Kommunikation gewünscht. Der Verein hat lange auf sich warten lassen, als ich im Herbst gefragt habe, wie und ob es weitergeht. Aber jetzt bin ich froh, dass Fakten geschaffen wurden und ich mich nach Alternativen umsehen konnte. Meine neue Aufgabe als ungarischer Nationaltrainer werde ich in den kommenden zwei Jahren im Sommer angehen. Ich werde das Team in EM-Quali, EM und Golden League betreuen und möglicherweise dort auch langfristig und vollberuflich etwas aufbauen. Das müssen wir noch genauer definieren. Aber Stand heute habe ich vor, in der kommenden Saison ab Herbst auch noch einen NLA/NLB-Verein oder im leistungsorientiertem Nachwuchs zu trainieren. Meine Tochter ist jetzt 15, Zuspielerin und ich kann mir auch vorstellen, dass ich in der Nähe etwas finde, wo ich sie mit ausbilden kann. Langsam ist Matilda bereit, dass ich meine Erfahrung und mein Know-how mit ihr vertieft teilen kann, denn die Ausbildung der Zuspielerinnen ist eine meiner Spezialitäten.»

Immer wieder: Erinnerungen an besondere Spielerinnen

«Da ich als Trainer nicht nur an der Funktion, sondern auch an der Person interessiert bin, habe ich viele nachhaltige Beziehungen zu meinen Spielerinnen aufgebaut. Da kann ich auch bei Sm’Aesch einige hervorheben. Es kam immer wieder vor, dass ich zum Abschied Geschenke und Dankesbriefe von Spielerinnen bekommen habe. Das rührt und freut mich sehr und ich habe zu vielen noch heute gute Kontakte. Anna Pogany hat hier bei SMAP den Sprung zum Spitzenteam Schwerin und zur Nummer 1 in der Nationalmannschaft geschafft. Auch Tess von Piekartz hat sich extrem bedankt, dass es menschlich so gut gepasst hat hier. Dora Grozer hat sich ebenfalls mit einem herzigen Brief freudvoll verabschiedet. Sie wollte mit Volleyball aufhören, bevor sie zu uns kam, und konnte nach zwei guten Jahren beim Topteam Stuttgart wieder Bundesliga spielen. Auch Taylor Tashima gehört dazu. Ihre Geschichte ist ja fast schon tragisch. Nach einer ersten Kopfverletzung zog sie sich im Training erneut eine Gehirnerschütterung zu, die sie dann zum Karriereende gezwungen hat. Sie hat sich emotional bedankt, dass wir ihr die Zeit und das Vertrauen gegeben haben, sich zu erholen. Kelli Bates, Jazmine White und Lusia Schirmer gehören auch in diese Kategorie und mit Familie Matter besteht auch ein engerer Kontakt, sodass eine dauerhafte Einladung ins Ferienhaus in Ardez (GR) aussteht. Zu den Spielerinnen von Sm’Aesch hatte ich durchweg immer eine gute Beziehung.»

Mit Tess van Piekartz hat Andi Vollmer heute noch immer wieder Kontakt. Edgar Hänggi

Immer wieder: Leider nie wirklich in der Region integriert

«Vielleicht liegt es daran, dass ich jeweils zurück zur Familie in die Ostschweiz pendle. Aber in den fünf Jahren ist es mir nicht wie an anderen Orten meiner Karriere gelungen, mich in Aesch und der Region vertieft zu integrieren. Dabei bin ich ein sehr offener Mensch, der auch in Schaffhausen, Wiesbaden, Münster und Franches-Montagnes sofort im Tennisklub, im Fischereiverein war und so Anschluss ausserhalb des Volleyballs gefunden hat. Aber in Aesch hat das leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Es ergaben sich nur wenige persönliche Verbindungen ausserhalb des Teams. Mit den Hausmeistern der Löhrenackerhalle habe ich ein sehr gutes Verhältnis und die eine oder andere Töfftour steht da noch an, aber ansonsten hielten sich solche Aktionen in Grenzen. Das ist doch sehr schade.»

April 2022: Das grosse Finale gegen NUC

«Wir waren klarer Zweiter in der Qualifikation und haben beide Spiele gegen NUC 1:3 verloren. Daher ist das neue Team von Neuchâtel jetzt sicher Favorit, auch wenn ich sehe, dass sich die Leistungskurven angeglichen haben. Wir haben auch in den Spielen gegen sie gezeigt, dass wir dominieren können. Seit dem letzten Aufeinandertreffen im Januar haben wir uns gesteigert und NUC hatte zuletzt ein paar Probleme. Sie schieden im Cup unerwartet gegen Düdingen aus und auch im Playoff-Halbfinale sah es nach einer Kehrtwende für Düdingen aus, ehe Corona die Serie zu Gunsten von NUC vorzeitig beendete. Das sind die Fakten. Wie es in den kommenden Wochen aussieht, werden wir sehen. Ich bin guter Dinge. Als Underdog haben wir zunächst nichts zu verlieren und wenn wir mit Freude und Euphorie agieren, mutig und riskant spielen, können wir NUC sicher in Bedrängnis bringen. Natürlich wäre es schön, zum Abschied einen Titel zu gewinnen. Das ist mein Fokus für die letzten Wochen im Klub.»

In den letzten Duellen gegen NUC jubelten meist die Neuenburgerinnen. Anthony Anex / KEYSTONE

Finaltermine (Best-of-Five)

Spiel 1: Sonntag, 3. April, 17.30 Uhr, La Riveraine Neuchâtel.

Spiel 2: Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, Löhrenacker Aesch.

Spiel 3: Mittwoch, 13. April, 20 Uhr, La Riveraine Neuchâtel.

Mögliches Spiel 4: Montag, 18. April, 16 Uhr, Löhrenacker Aesch.

Mögliches Spiel 5: Freitag, 22. April, 20 Uhr, La Riveraine Neuchâtel.

