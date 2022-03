Sm'Aesch Pfeffingen zieht ins Playoff-Finale ein

Volleyball «Wir können erhobenen Hauptes ins Finale gehen, Punkt.»: Sm'Aesch Pfeffingen zieht ins Playoff-Endspiel ein Sm'Aesch Pfeffingen besiegt Kanti Schaffhausen im dritten Playoff-Halbfinale souverän mit 3:0 zuhause. Isabel Langer 12.03.2022, 23.56 Uhr

Es ist der Moment des Abends: Die ganze Halle in pink gekleidet hält den Atem an. Matchball Sm'Aesch im dritten Satz. Und nach einem kurzen Ballwechsel ist der Jubel gross. Das ganze Team reisst die Arme nach oben und stürmt auf das Feld. Sm'Aesch Pfeffingen steht im Finale der Playoffs.

Zufriedene Gesichter bei Sm'Aesch Pfeffingen. Das Team steht in den Playoff-Finals. Bild:

Sascha Grossenbacher

Bereits beim Aufwärmen ist die Entschlossenheit auf den Gesichtern der Baselbieterinnen zu sehen. Das Ziel ist klar: Wir wollen ins Finale. Der erste Punkt für das Heimteam wird durch eine starke ein-Frau-Blockarbeit von Aussenangreiferin Marie-Alex Bélanger erzielt. An diesem Abend werden die circa 800 Fans in der Löhrenackerhalle noch einige dieser erfolgreichen Blocks sehen.

Im ersten Satz ist es eine ausgeglichene Partie. Und auch wenn Sm’Aesch in der besseren Ausgangslage ist, weil sie die Serie mit 2:0 anführen, schenken sich hier beide Teams nichts. Kanti Schaffhausen lässt sich nicht mehr wie im ersten Spiel am letzten Samstag in Aesch überrumpeln, sondern beginnt wie im zweiten Spiel am Mittwoch in Schaffhausen stark. Keines der Teams kann sich mit mehr als zwei Punkten absetzen, was die Partie unter Dauerspannung hält. Bei jedem Service des Heimteams sind die Fans da, jubeln ihrem Team zu.

Es kommt zu einigen spektakulären Ballwechseln und gerade wenn man glaubt der Punkt sei entschieden, bekommt irgendeine Spielerin doch noch den Arm oder die Hand unter den Ball und hält ihn im Spiel. Bei einem Stand von 20:22 nimmt Trainer Andi Vollmer ein Time-Out, was sofort Wirkung zeigt. Kanti Schaffhausen kommt zwar beim Stand von 22:24 zum Satzball, aber Sm'Aesch weiss sich zu wehren.

Die Topskorerin Madison Duello, die heute ein ganz starkes Spiel zeigt, bringt erst mit einem Angriff, dann mit einem Serviceass die Anzeigetafel auf 24:24. Und dann ist es die Nationalspielerin Sarah van Rooij, die Sm'Aesch erst in Führung bringt und dann unter angehaltenem Atem der ganzen Halle den Satzball zum ersten Satzgewinn versenkt.

Im zweiten Satz wird schnell deutlich: Sm'Aesch will kurzen Prozess machen. Schnell gehen sie mit 5:1 in Führung und verunsichern damit ihre Gegnerinnen, bei denen plötzlich nicht mehr alles klappt, wie noch im ersten Satz. Das Spiel gleicht jetzt wieder dem vom letzten Heimspiel, als man Schaffhausen in Grund und Boden gespielt hatte. Gleich zweimal punktet die Passeuse Méline Pierret mit Finten zum Stand von 20:9. Ihre Freude danach ist in der ganzen Halle ansteckend. Sm'Aesch sichert sich auch diesen Satz und ist nur noch 25 Punkte vom Finale entfernt.

Der Jubel ist gross: Die Spielerinnen von Sm'Aesch zeigen sich souverän und siegen auch im drittel Spiel. Bild: Sacha Grossenbacher

Für den ersten Punkt im dritten Satz sorgt wieder Pierret, dieses Mal mit einer Finte über Kopf. Auch hier ist die Freude danach riesig und die Schweizerin strahlt über das ganze Gesicht. Auch die Kombination aus kurzen Zuspielen von Pierret und den schnellen Angriffen der 1.96 m grossen Mittelblockerin Lauren Barfield gelingen an diesem Abend wieder besser als noch am Mittwoch.

Doch Kanti Schaffhausen gibt sich noch nicht geschlagen und kommt wieder besser ins Spiel. Sie verkürzen den Abstand wieder auf zwei Punkte und es kommt zum wohl spektakulärsten Ballwechsel des Abends, der alles bietet: Hervorragende Defencearbeit, erfolgreiche Blocks, schöne Angriffe und der volle Einsatz aller Spielerinnen. Vor allem die 1.58 m grosse Libera An Saita, die trotz geprellter Rippe meterweit hechtet, um den Ball noch zu erwischen, wird mit Zwischenapplaus belohnt. Etwa zehn Mal wechselt der Ball die Seiten, ehe Kanti Schaffhausen den Punkt holt.

Für einen kurzen Moment sieht es so aus, als wolle das Gegnerteam Sm'Aesch doch nicht so einfach ins Finale ziehen lassen. Aber viel haben sie dem starken Heimteam nicht mehr entgegen zu setzen. Und dann kommt es zu der Eingangs beschriebenen Szene. Sm'Aesch verwandelt den Matchball und steht nach 3:0 Siegen in der Serie verdient im Finale.

Die starke van Rooij ist nach dem Spiel sichtlich zufrieden:

«Wir sind überglücklich, dass wir im Finale stehen und jetzt müssen wir noch ein bisschen Pause machen und dann weiterarbeiten. Wenn wir im Finale mit Geschwindigkeit spielen, ist alles offen. Es ist möglich.»

Auch Captaine Madlaina Matters Gesicht ziert ein breites Lächeln: «Die Erleichterung ist gross und es war wichtig, dass wir gewonnen haben.» Die letzten beiden Spiele der Serie fasst sie wie folgt zusammen: «Das erste Spiel war grandios, so gut hab ich uns diese Saison noch nie gesehen. Das zweite Spiel haben sie mega viel riskiert und es ist teilweise aufgegangen, aber das kann man keine drei Sätze durchziehen. Und deswegen konnten wir unsere Leistung auch zeigen und mit dem ganzen Team gewinnen.»

Trainer Andi Vollmer ist ebenfalls sichtlich zufrieden mit seinem Team:

«Wir haben in der Serie sehr viel richtig gemacht. Wir waren zuhause überlegen in beiden Spielen und haben auswärts einen kühlen Kopf bewahrt. Heute war die Mannschaft von Beginn weg sehr konzentriert und hat immer mehr und mehr die Kontrolle im Spiel übernommen. Es haben alle gute Leistungen abgeliefert in diesem Halbfinale, da können wir erhobenen Hauptes ins Finale gehen. Punkt.»

Das Finale beginnt für Sm'Aesch Anfang April. Wer die Gegnerinnen der Baselbieterinnen werden, entscheidet sich erst nächsten Mittwoch oder Samstag. In der Serie zwischen Neuchâtel und Düdingen steht es aktuell 2:1.

Telegram Sm’Aesch-Pfeffingen – Kanti Schaffhausen 3:0 (26:24, 25:11, 25:16) Mehrzweckhalle Löhrenacker. – 800 Zuschauer. – SR Rüegg/Weinberger.

Sm'Aesch: Saita (Libera), Bélanger (15), Van Rooij (8), Duello (12), Matter (5), Barfield (9), Pierret (6).