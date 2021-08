Philipp Borer spielt sich vom Rasen auf die Sandplätze der Welt

Beachsoccer Ein Baselbieter spielt sich vom Nordwestschweizer Rasen auf die Sandplätze der Welt Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft spielt nach starken Spielen in der Gruppenphase am Donnerstag an der Weltmeisterschaft ihr Viertelfinal. Gegner ist um 15:30 Uhr Uruguay. Mit dabei ist in Russland auch Philipp Borer. Riccardo Ferraro 26.08.2021, 05.00 Uhr

Philipp Borer hat den Sprung vom Rasen auf den Sand geschafft und ist für die Nati ein Leistungsträger geworden. Bild: Keystone

Zwei Minuten sind noch zu spielen und die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft ist in ihrem Startspiel an der WM in Russland mit 3:5 in Rückstand. Standesgemäss könnte man sagen, denn der Gegner ist der 14-fache Weltmeister aus Brasilien.

Aufgeben liegt aber nicht in der DNA der Schweizer. Sie gleichen das Spiel aus und holen im Penaltyschiessen noch den historischen Sieg. Zum ersten Mal besiegen die Schweizer den Rekordweltmeister aus Südamerika. Mit dabei ist auch der Baselbieter Philipp Borer.

Borer akklimatisiert sich in der neuen Sportart schnell

Auf dem Rasen ist Philipp Borer kein schlechter Spieler. Beim FC Basel, Concordia und sogar beim SC Freiburg spielte der heute 31-Jährige. Die Freude am Fussball verliert er aber mit der Zeit. Ein Kollege nimmt ihn mit ins Beachsoccer-Training.

«Beachsoccer ist ein anderer Sport als Rasenfussball»,

sagt Borer. Darum brauchen die meisten Spieler oft etwas Zeit, um sich zu akklimatisieren. Bei Borer geht es aber schnell. Er wechselt bald in die Beachsoccer-Abteilung des FCB, nach nur zwei Spielen wird er von Angelo Schirinzi, dem Nationaltrainer, angerufen. Borer trainiert in der Nati mit und kommt seither nicht mehr von ihr weg.

«Die Anforderungen kommen mir entgegen, da ich einen guten Schuss und eine sehr gute Technik habe», erklärt Borer. «Technisch ist er sicherlich einer der Besten im Team», bestätigt auch Angelo Schirinzi.

Schirinzi, auch er ein Basler, ist ein Förderer Borers. Schon seit zehn Jahren arbeiten die zwei zusammen. «Wir sind beide ehrgeizige Typen, das passt zusammen», beschreibt Borer die Beziehung zu Schirinzi und fügt an: «Auch nach zehn Jahren kann ich noch etwas von ihm lernen.»

Angelo Schirinzi ist nicht nur Trainer, sondern auch Förderer von Philipp Borer. Bild: zvg

Ein Turnier wie Dänemark an der Europameisterschaft

Eigentlich sollte die Schweizer Nati gar nicht in Russland sein. Am Qualifikationsturnier verloren die Schweizer gegen die Ukraine. «Wir wussten um die politische Lage und es war unser Ziel, mindestens den fünften Platz zu erreichen», erklärt Borer. Dieser reichte dann aufgrund des Rückzugs der Ukrainer tatsächlich, um an die WM zu fahren.

Eine ähnliche Situation ist aus dem Rasenfussball bekannt. 1992 reisten die Dänen unqualifiziert an die EM. Was dann passierte, ging in die Geschichte ein. Sie holten sich den Titel. Parallelen dazu können nun auch im Beachsoccer erkannt werden.

«Die Stimmung im Team ist super und es fühlt sich in der Mannschaft gut an»,

sagt Borer. Das beweist die Nati auch regelmässig auf dem Feld.

Nach der Aufholjagd gegen die Brasilianer, musste sie dasselbe auch gegen Belarus und El Salvador leisten. «Es ist ein Talent von uns Schweizern immer wieder zurückzukommen», erklärt Borer die Comebacks. Neben dem starken Charakter der Mannschaft kommt ihr entgegen, dass im Beachsoccer ein Rückstand einfacher aufgeholt werden kann als im Rasenfussball.

Das Spiel gegen Brasilien war für Borer und seine Kollegen das Grösste. «Die Vorfreude war riesig», schwärmt Borer. Dies nicht nur wegen dem Gegner, sondern auch weil das Spiel in der Schweiz live übertragen wurde. Der Druck gegen ein so erfolgreiches Team war nicht da. Trotzdem konnte das Team den Zuschauern einen historischen Sieg liefern. Das Ziel war ein Viertelfinal-Einzug, diesen hat die Nati nach den drei Siegen in der Vorrunde in der Tasche.

In Zukunft möchte Borer seine Erfahrungen teilen

Der nächste Gegner ist am Donnerstag Uruguay. «Wer an eine WM geht der möchte auch den Titel holen. Wir müssen den Ball jetzt aber flach halten und dann weitersehen», dämpft Borer die Euphorie. Persönliche Auszeichnungen sind ihm, trotz seines Ehrgeizes, nicht so wichtig. Er möchte lieber dem Team helfen.

Dies tut er an der Weltmeisterschaft mit seinen fünf Toren sicherlich. Einzig Dejan Stankovic hat im Schweizer Team in der Gruppenphase öfters getroffen.

«Er hat eine wahnsinnige Winnermentalität»,

beschreibt Schirinzi Philipp Borer. Dieser bereitet sich derweil bereits auf die Karriere nach der Karriere vor und hat mit den Fussballtrainerdiplomen angefangen. «Ich weiss nun, was richtig und was falsch in meiner Karriere war. Das möchte ich den Jungen weitergeben», erklärt Borer.

Der Beachsoccersport, in dem man schnell an die Weltspitze kommen kann und viele Länder bereist, braucht immer wieder neue Talente. «Wir sind offen und geben gerne auch Mal ein Training für Schulklassen, Interessierte dürfen sich immer gern melden», bewirbt Borer den Sport, in den er durch Zufall hineingeraten ist und den ihn nie mehr losgelassen hat.