Die Black Stars verlieren gegen den FC Zürich U21

Fussball Vor dem Tor mit ihrem Latein am Ende: Harmlose Black Stars verlieren gegen effiziente Züricher Die Basler müssen sich zum Rückrundenauftakt der Promotion League am Samstag zuhause gegen den FC Zürich U21 mit 0:3 geschlagen geben. Alan Heckel 20.02.2022, 20.28 Uhr

Der Penalty kurz nach der Pause ist die Vorentscheidung für Basels Niederlage. Bild: Edgar Hänggi

Die erste Halbzeit zwischen dem FC Black Stars und dem FC Zürich U21 am Samstagnachmittag ist eigentlich ein typisches 0:0-Spiel, geprägt von intensiven Duellen in der Mittelzone. Dass es nach 45 Minuten trotzdem 0:1 steht, haben die Zürcher einer Basler Unkonzentriertheit zu verdanken, die Kedus Haile-Selassie nach einer kurz ausgeführten Ecke am vorderen Pfosten vergessen. «Das darf uns nicht passieren», ärgert sich Coach Branko Bakovic.