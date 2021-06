Alles neu beim FC Basel unter David Degen: Das hat sich geändert

Vor dem Trainingsauftakt Alles neu beim FC Basel: Diese elf Dinge laufen jetzt anders als vergangene Saison Die vierwöchigen Ferien der ersten Mannschaft sind zu Ende, die Spieler zurück in Basel. Doch während sie weg waren, hat sich rund um den Klub einiges getan. Eine Übersicht. Jakob Weber 19.06.2021, 05.00 Uhr

Sechs Männer in neuer Funktion beim FC Basel: Dani Büchi, David Degen, Michael Silberbauer, Jordi Quintilla, Remo Gaugler und Marco Schällibaum (v.l.n.r.). Bilder: Fresh/Key/bz

Heinz Lindner war in Marbella, Raoul Petretta posierte in Dubai und auf Kreta für ein Foto und Arthur Cabral verbrachte den Grossteil der vierwöchigen Ferien in der Heimat Brasilien. Doch jetzt sind sie alle wieder zurück. Denn am Freitag stand ein erster Termin an: die zweite Impfung. Bis auf die abwesenden Nationalspieler völlig immunisiert startet der FC Basel dann am kommenden Montag in die Vorbereitung für die neue Saison. Am Dienstag findet ein öffentliches Training statt. Spätestens dann ist auch klar, ob die zuletzt von Nizza und Olympiakos umworbenen Cabral und Pajtim Kasami noch dabei sind. Doch nicht nur auf dem Platz werden Gesichter fehlen und neue Gesichter auftauchen. Hier sind die wichtigsten elf Neuigkeiten vor dem Trainingsstart der ersten Mannschaft.

1. Dani Büchi ist der neue starke Mann im Hintergrund

Dani Büchi und David Degen arbeiten erst seit März 2021 zusammen. Seit der unglücklichen Kommunikation Degens um seine GC-Avancen berät der 43-Jährige Ex-CEO von Radio Energie den Ex-Fussballer. Die Beziehung der beiden scheint schnell symbiontische Züge angenommen zu haben. Degen weiss, dass er ohne Büchi wohl nicht FCB-Besitzer geworden wäre und er ahnt wohl auch, dass er ohne Büchi auch die schwierigen Aufgaben der Zukunft nicht bewältigen kann. Und Büchi weiss, dass seine Karriere ohne Degen ihn wohl nicht zum starken Mann in einem der grössten Fussballvereine des Landes geführt hätte. Denn das ist Büchi längst. Als CEO möchte er zwar nicht bezeichnet werden, doch Büchi sorgt im operativen Geschäft bereits seit Wochen dafür, dass die Ideen der neuen Führung – die nicht selten auch Büchis Ideen sind – umgesetzt werden. Es ist daher keine Überraschung, dass Büchi am Dienstag offiziell in den Verwaltungsrat der Holding gewählt wurde und dort in Zukunft offiziell auf Mandatsbasis als Delegierter nach unten amtet. Ungewöhnlich ist lediglich, dass Büchi nicht auch im Verwaltungsrat der AG sitzt. Doch das ist lediglich der Kurzfristigkeit der Entscheidung geschuldet und soll an der nächsten GV nachgeholt werden, damit Büchi auch von den Vereinsmitgliedern gewählt werden kann.



2. Neue Köpfe sitzen in Vorstand und Verwaltungsrat

Die Generalversammlungen sind abgehalten. Die Vereinsmitglieder haben Carol Etter, Tobias Adler und Edward Turner neu in den Vereinsvorstand gewählt. Im Verwaltungsrat der AG sitzen in Zukunft Präsident Reto Baumgartner, Vizepräsident David Degen, Johannes Barth, Carol Etter (Delegierte des Vereins), Marco Gadola, Christian Gross, Sophie Herzog und Andreas Rey. Bis auf Etter sitzen die selben sieben Personen auch im Verwaltungsrat der übergeordneten Holding. Dort kommt ausserdem Dani Büchi hinzu.

3. Neu besetzte Sportkommission, aber kein Sportchef

Eigentlich wollte David Degen einen neuen Sportchef installieren. Er selber werde das sicher nicht sein, sagte er im Mai. Doch jetzt gab es offensichtlich einen Rückzieher. Die oft kritisierte Sportkommission bleibt weiterhin bestehen. Darin sitzen neben Ruedi Zbinden und Philipp Kaufmann neu auch Christian Gross und Degen. «Wir haben mehrere Altersschichten und ganz verschiedene Blickwinkel. Da ist so viel Kompetenz und Erfahrung, dass da gar kein eigentlicher Sportchef mit eigenen Ideen mehr reinpasst», erklärte Degen gegenüber der «BaZ». Die Verhandlungen bei Transfers führt Degen jetzt doch selber. Vergangene Woche wurde er zusammen mit Kaufmann in Mailand gesichtet, wo die beiden mit Inter einen möglichen Wechsel von Darian Males diskutierten. Die Italiener sollen drei bis vier Millionen Franken fordern.

4. Patrick Rahmen hat einen neuen Assistenztrainer

Michael Silberbauer hat diese Woche beim FCB einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 39-jährige Däne war zuletzt bei der U19 des FC Midtjylland aktiv. Jetzt komplettiert er das Team um Cheftrainer Patrick Rahmen und dessen bisherigen einzigen Assistenten Ognjen Zaric. Silberbauer kennt den Schweizer Fussball. Als Profi spielte er zwischen 2011 und 2013 31 Mal für YB. Als Co-Trainer stand er anschliessend beim FC Luzern und beim FC Biel unter Vertrag. Bei diesen beiden Vereinen lernte er auch Rahmen kennen.

5. Das Trainingslager findet neu in Crans Montana statt

Normalerweise reist der FCB für sein Sommertrainingslager gerne nach Bayern an den Tegernsee. Nachdem das Trainingslager im letzten Jahr wegen Corona ganz ausfiel, findet es in diesem Jahr in der Schweiz statt. Vom 24. Juni bis zum 2. Juli trainiert der FCB in Crans Montana. Dort wird auf über 1000 Höhenmetern trainiert. Der FCB ist nicht das erste Mal in Crans Montana im Trainingslager. Bereits 2016 und 2017 absolvierte Rotblau einen Teil der Vorbereitung in den Walliser Bergen. Am 27. Juni testet der FCB gegen Thun, am 1. Juli gegen Dynamo Kiew. Drei weitere Testspiele am 6., 9. und 10. Juli sind ebenfalls bereits geplant. Die Gegner heissen GC, Racing Strasbourg (in Colmar) und Aarau. Ein weiteres Testspiel soll am 17. Juli stattfinden.

6. Drei Talente aus dem Nachwuchs haben neu einen Profivertrag

David Degen hat sich auf die Fahne geschrieben, dass in Zukunft wieder mehr eigene Junioren den Sprung in die erste Mannschaft schaffen sollen. Drei hoffnungsvolle Talente haben im Juni bereits einen Profivertrag erhalten. Der 18-jährige Carmine Chiappetta und der gleichaltrige Andrin Hunziker unterschreiben bis Sommer 2025. Beide kamen in der vergangenen Saison bereits für die Profis zum Einsatz. Beeindruckend sind aber vor allem Hunzikers Zahlen in der U18. Dort schoss er in zwölf Spielen 21 Tore. Auch der 20-jährige Mittelfeldspieler Leonardo Gubinelli, Captain der U21, hat jetzt einen Profivertrag. Er unterschrieb bis 2023.

Andrin Hunziker, Leonardo Gubinelli und Carmine Chiappetta bei der Unterschrift. fcb.ch

7. Das neue Saisonziel heisst nicht mehr Meisterschaft

Natürlich lechzt ganz Basel nach dem Meistertitel. Doch anders als sein Vorgänger Bernhard Burgener ruft David Degen die Meisterschaft nicht als Saisonziel aus. Degen sagt gegenüber der «BaZ»: «Wir wollen, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen können. Nach den letzten vier Jahren wäre es unvernünftig, jetzt den Titel als Ziel auszugeben.»

8. Auch die Frauen und die U21 haben einen neuen Trainer

Im sportlichen Bereich wurden fast alle Führungspositionen neu besetzt. Die neue Trainerin der FCB Frauen Danique Stein wurde bereits im April verkündet. Bei den Profis wurde Patrick Rahmen kurz vor dem vorletzten Saisonspiel von Interimstrainer zum Cheftrainer befördert. Remo Gaugler folgte Ende Mai auf Percy van Lierop als Nachwuchschef und kurz darauf erklärte U21-Trainer Matthias Kohler gegenüber der bz, dass er nicht mehr erwünscht ist. Der FCB hat dies mittlerweile bestätigt und Marco Schällibaum als Nachfolger präsentiert. Der 59-Jährige war bereits in den 90er Jahren Trainer beim FCB. Seit 2018 ist Schällibaum in unterschiedlichen Funktionen im FCB-Nachwuchs aktiv. Dort wird in Zukunft auch Thun-Legende Dennis Hediger neu als U15 Coach amten. Und bei den FCB Frauen leitet Ex-Trainer Sébastien Bader neu die Geschicke und übernimmt den Posten als Ausbildungsleiter von Stefano Ceccaroni.

9. Die Fans kehren zurück und kaufen neue Saisonkarten

Ab Juli sollen 3000 Fans bei Grossveranstaltungen im Freien in der Schweiz zugelassen werden. Ab August könnte auch der FCB und seine Fans von weiteren Lockerungen profitieren. Der Saisonkartenverkauf ist in vollem Gange. 20000 Fans will der FCB zum Kauf einer Dauerkarte animieren. Zuletzt waren aber nur noch 14427 Fans in Besitz einer Halbjahreskarte. Der Zuschauerschnitt vor Corona in der Saison 2018/19 lag bei 24259. Doch schon damals waren rund 30 Prozent der Ticketinhaber als sogenannte No-Shows nicht im Stadion. Durch die Aufbruchstimmung rund um den Klub hofft der FCB, das Joggeli wieder mehr als gut zu füllen und zum Brodeln zu bringen. Sobald die Pandemiesituation das zulässt.

10. International spielt Basel in einem neuen Wettbewerb

Der FC Basel startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Am 22. Juli steigt das Hinspiel der zweiten Runde der Qualifikation für die neue Uefa Conference League. Der Gegner wird noch in der ersten Qualifikationsrunde im Duell zwischen Sfintul Gheorghe aus Moldawien oder dem FK Partizani Tirana aus Albanien ermittelt. Der FCB will in diesem Jahr unbedingt wieder in die Gruppenphase des Europapokals kommen, muss dafür aber wie schon im letzten Jahr drei Qualifikationsrunden überstehen.

11. Quintilla ist bisher der einzige Neuzugang, Gerüchte gibt es viele

In den übergeordneten Gremien, auf der Geschäftsstelle, im Nachwuchs und im Staff der Profis sind alle wichtigen Personalentscheidungen getroffen worden. Nur die Kaderplanung für die ersten Mannschaft ist noch nicht abgeschlossen. Laut Degen sucht der FCB drei Verteidiger, einen Mittelfeldspieler und falls Cabral den Verein verlassen sollte, auch einen Stürmer. Der Mittelfeldspieler ist mit Jordi Quintilla, dessen Verpflichtung am Donnerstag mit drei Monaten Verzögerung gerade noch rechtzeitig vor dem Saisonstart bekannt gegeben wurde, gefunden. Doch auf den anderen Positionen gibt es bisher nur Gerüchte. Sergio Lopez (Rechtsverteidiger von Real Madrid II), Destiny Udogie (Linksverteidiger von Hellas Verona) und auch U21-Goalie Anthony Racioppi (Dijon) sollen mit dem FCB verhandeln, Lopez soll am Freitag sogar schon bei den medizinischen Test dabei gewesen sein. Doch offiziell verkündet wurde bei diesen Personalien noch nichts. Und so wird es wahrscheinlich noch bis zum Ende der Transferperiode am 31. August dauern, ehe auch die neue Mannschaft definitiv steht.