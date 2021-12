Vor dem Duell mit YB gibt es auch beim FC Basel viele Brennpunkte

Super League Fünf Brennpunkte beim FC Basel: Und trotzdem sind die Chancen auf einen Sieg in Bern so gross wie lange nicht mehr Der letzte FCB-Sieg in Bern gegen YB liegt fünf Jahre zurück. Am Mittwochabend bietet sich eine neuerliche Chance. Aus Sicht des FC Basel muss die Devise lauten: Wenn nicht jetzt, wann dann? Jakob Weber Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Fabian Frei und der FC Basel wollen endlich mal wieder in Bern gegen YB und Christopher Martins die Oberhand behalten. Freshfocus

Fünf Jahre ist es her, als der FC Basel zuletzt in Bern gegen YB gewinnen konnte. Urs Fischer war beim 3:2 am 22. Mai 2016 der Trainer, Matías Delgado sowie zweimal Jean-Paul Boëtius schossen die Tore. Basel wurde am Ende Meister. Seither ist der FCB zwölf Mal vergeblich ins Wankdorf gereist. Zwei Mal gab es ein Unentschieden. Aber im Normalfall siegte Gelbschwarz. Heute (20.30 Uhr) hat der FC Basel die Chance, die schwarze Serie zu beenden. Vor dem Nachholspiel der 14. Runde liegt Rotblau drei Punkte vor dem schwächelnden Serienmeister. Doch obwohl der FCB in dieser Saison wieder mithalten kann, ist längst nicht alles gut, wie folgende fünf Brennpunkte zeigen.

1. Der Trainer

Patrick Rahmen hat mit dem FC Basel noch kein Liga-Auswärtsspiel verloren. Pascal Muller/Freshfocus

Der Blick auf den Punkteschnitt seit der Übernahme zeigt, dass Patrick Rahmen (2,1 Punkte in 40 Spielen) deutlich erfolgreicher ist als Kollege David Wagner (1,7 Punkte in 31 Spielen). Doch wie Wagner in Bern sieht sich auch Rahmen Kritik ausgesetzt. Das Ausscheiden im Cup und die Punktverluste zuletzt gegen die Schlusslichter Luzern, Lausanne und St.Gallen setzen auch den FCB-Trainer vor dem Duell mit YB unter Druck. Denn ohne diese Aussetzer könnte der Vorsprung schon heute mehr als nur drei Punkte betragen und der FC Zürich hätte sich nicht bereits ein Stück abgesetzt.

2. Die Diva

Im Hinspiel traf Sebastiano Esposito sehenswert zum 1:1. Urs Lindt / freshfocus

Sebastiano Esposito verzückte zu Saisonbeginn mit schönen Toren und Assists. Der 19-jährige Italiener wagte es, im Hinspiel gegen YB dem arrivierten Eray Cömert den Ball zu klauen und den Freistoss zum 1:1 ins Lattenkreuz zu zimmern. Doch in diesen Tagen sorgt Esposito nur noch für Negativschlagzeilen. Erst lange verletzt, verweigert das schwererziehbare Talent gegen Qarabag die Einwechslung für die letzten zehn Minuten. Ein No-Go, das von Rahmen in Genf mit einer Denkpause bestraft wurde. «Sebastiano weiss, dass er Seich gemacht hat. Wir stehen aber weiter hinter ihm», erklärte Rahmen. Unterdessen hat sich Esposito bei der Mannschaft entschuldigt. «Das war das Minimum, was man erwarten konnte. Für mich ist das Thema dadurch abgehakt. Jetzt muss er sich so einordnen, dass er dem Team hilft», so Rahmen. Vielleicht bereits heute im Wankdorf.

3. Der Torgarant

Barcelona, PSG und die halbe Premier League sollen Arthur Cabral auf dem Zettel haben. Noch gibt es aber kein konkretes Angebot. Pascal Muller/Freshfocus

Geht er oder bleibt er? Arthur Cabral ist mit seinen 27 Toren in 29 Spielen der Erfolgsgarant des FC Basel. Doch seine Quote weckt Begehrlichkeiten. Der 23-jährige Brasilianer könnte den FCB schon im Winter verlassen, wenn ein passendes Angebot eintrifft. Die Rede ist von 15 bis 20 Millionen Franken. Cabral selber gefällt es nach eigener Aussage sehr in Basel. Der Stürmer würde auch gerne länger bleiben, doch natürlich schwirren die Gerüchte über das Interesse europäischer Topklubs auch in seinem Kopf umher.

4. Der Degen

David Degen war als Spieler vier Saisons bei YB, holte allerdings keinen Titel. Keystone

Der neue Mehrheitsaktionär David Degen krempelt den FC Basel im Eiltempo um. Sowohl sportlich als auch auf der Geschäftsstelle geht der 38-jährige Ex-Fussballer, der auch vier Jahre für YB kickte, zusammen mit seiner rechten Hand Dani Büchi all in. Kein Stein bleibt auf dem anderen. In allen Bereichen wird rigoros aussortiert, was nicht mehr den Ansprüchen der neuen Führung entspricht. Dass das vor allem bei den Direktbeteiligten nicht gut ankommt, liegt auf der Hand. Die Stimmung in der Geschäftsstelle ist nach wie vor angespannt.

Sportlich hat Degen das Zepter an sich gerissen und das Kader nach seinen Vorstellungen umgebaut. Das hatte zur Folge, dass im Sommer 15 Abgänge zwölf Zuzügen gegenüberstanden. Vier davon trafen erst am Deadline Day ein und brachten Unruhe ins bestehende Mannschaftsgefüge. Und auch jetzt im Winter will Degen sein Team auf mehreren Positionen verstärken. Auch vor heiligen Kühen wird beim FCB kein Halt mehr gemacht. Timm Klose wurde bereits aussortiert. Valentin Stocker und Fabian Frei, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, könnte irgendwann ein ähnliches Schicksal drohen. Auch wenn das offizielle Ziel lautet, oben mitspielen zu wollen, ist für Degen nur der Meistertitel gut genug. Der Druck auf sein neu zusammengestelltes Team ist immens.

5. Die Finanzen

Dani Büchi muss als neuer FCB-CEO einen radikalen Sparkurs fahren. Georgios Kefalas

Der FC Basel hat in den vergangenen vier Jahren 100 Millionen Reserven verbraucht. Ende Jahr sind, wie CEO Dani Büchi gegenüber dieser Zeitung verrät, noch ein paar 100'000 Franken übrig. Die finanzielle Situation ist prekär, Kosten wurden bereits und müssen weiter gesenkt werden. Champions-League-Prämien würden die Lage natürlich deutlich entspannen. Doch um diese erreichen zu können, muss der FCB trotz geringerem Lohn-Budget Meister werden. Ein Sieg heute gegen YB wäre ein grosser Schritt zu diesem Ziel.

