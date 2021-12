Die Geschichten des Jahres aus dem Basler Regiosport 2021

Rückblick Das sind die besten Geschichten aus dem Basler Regiosport im Jahr 2021: «Wer das prognostizierte, ist ein Lügner» Die Protagonisten der regionalen Leuchtfackeln Sm'Aesch Pfeffingen, RTV Basel, Starwings, EHC Basel und Unihockey Basel Regio blicken zurück und erzählen ihre beste Geschichte aus dem Jahr 2021. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Die Starwings mit Branislav Kostic sorgten im Frühling für die Sensation des Jahres. Sie kamen als völliger Underdog und erste Deutschschweizer Mannschaft seit 1933 in den Playoff-Final. Freshfocus

EHC-Basel-Stürmer Alban Rexha: «Das war der Wendepunkt der bisherigen Saison»

Der EHC Basel zieht nicht nur hier gegen den EHC Arosa regelmässig auch bei Gleichzahl ein Powerplay auf. Jakob Weber

«Ich bin ja noch nicht so lange in Basel. Was mir jedoch sofort in den Sinn kommt, ist sicherlich das Spiel zu Hause gegen Bülach Ende Oktober. Wir gewannen dieses mit 10:2 und ich konnte dabei sieben Skorerpunkte (fünf Tore und zwei Assists) sammeln. Das war ein starkes Spiel der ganzen Mannschaft aber auch sicher mein persönliches Highlight.

EHC-Stürmer Alban Rexha.

Im Eishockey ist es ja so, dass die heisse Phase oft erst im neuen Jahr kommt. Denn dann beginnen die Playoffs und die Saison startet fast wieder bei null. Daher bringt dir das, was vorher war, nicht viel. In den bisherigen 22 Spielen ist aber sicherlich das Spiel in Bülach das, welches ich herausheben würde. Es war so, dass ich bis zu diesem Tag etwas Ladehemmungen hatte. Ich konnte nicht so viele Tore schiessen, wie ich mir das gewünscht hätte. Auch mit dem Team hatten wir die 2:5-Niederlage in der Woche zuvor gegen Dübendorf zu verarbeiten und wollten das wiedergutmachen.

In dem Spiel hat dann einfach alles zusammengepasst. Der Sieg hat bei mir persönlich den Knopf gelöst und auch beim Team läuft es seither. Wir konnten uns an die Spitze der Tabelle setzen und diese Position seither auch verteidigen. Mir persönlich gab das Spiel einen enormen Schub. Die Linie hat gut funktioniert und wir hatten sehr viele gute Pässe im Spiel. Das half mir, aber auch dem Team. Wir konnten über 60 Minuten gut spielen und das ist sicherlich der Weg, den wir gehen müssen.

Mein Wunsch für das neue Jahr spielt auf sportlicher und privater Ebene eine Rolle. Wir wollen in die Swiss League aufsteigen. Das würde es uns Spielern dann erlauben, wieder Vollprofis zu werden. Für das braucht es jedoch noch sehr viel harte Arbeit.»

RTV-Vizepräsident Tom Ryhiner: «Die Zusammenarbeit mit der Region wird immer besser»

Auch auf dem Feld (hier gegen St.Otmar St.Gallen) halten die RTV-Spieler zusammen. Edgar Hänggi

«Unsere Geschichte handelt nicht von einem Aufstieg oder einem Titel. Das Highlight für uns war eine Sitzung. Es war jedoch keine dieser langweiligen Standardsitzungen. Sie hatte eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit der HSG Nordwest als Thema. Unsere Region hat eine super Ausgangslage. Wir haben den Nati-A-Verein RTV, in der Nati B haben wir zwei Vereine mit Möhlin und Birsfelden, darunter kommen drei Vereine in der 1. Liga. Und nicht zu vergessen: Wir haben sehr erfolgreiche Elite-Junioren bei der HSG Nordwest. Da wird sehr gute Arbeit geleistet. Nun wollen wir einander helfen.

RTV-Vizepräsident Tom Ryhiner. Kenneth Nars

Neben der HSG waren auch weitere Klubs aus der Region am Tisch. Auch bei ihnen stiess das Gespräch auf offene Ohren. Sie werden nämlich dank dieser Vereinbarung auch mit Spielern gefüttert. Jeder im Vorstand des RTV hat eine Bindung zu einem der regionalen Klubs. Das erleichterte also das Zusammentrommeln der Verantwortlichen. Wir haben uns also getroffen und die zukünftige Zusammenarbeit besprochen. Es ging da um Leistungen und Gegenleistungen. Beispielsweise um Spieler, die mit einer Doppellizenz auch bei uns eingesetzt werden können oder solche, die zur Entwicklung bei uns trainieren dürfen. Einer dieser Spieler ist Tim Dietwiler. Er hat das im Training super gemacht und spielt jetzt – mit einer Doppellizenz bei TV Birsfelden – fix bei uns. Weiter wurden Unterstützungen, wenn ein anderer regionaler Klub aufsteigen möchte, nicht ausgeschlossen.

Diese Zusammenarbeit ist auch ein Teil unserer Vision, in der wir den RTV bis 2029 mit möglichst vielen Spielern aus der Region wieder in den vorderen Bereichen der NLA sehen möchten.

Für das nächste Jahr wünschen wir uns, dass es mit einer neuen Halle vorwärtsgeht und wir auch da eine Perspektive bekommen.»

Sm’Aesch-Libera Livia Saladin: «Die Woche um meinen 18. Geburtstag vergesse ich nie»

Sm'Aesch wird in der eigenen Halle endlich wieder von Zuschauern unterstützt. Sacha Grossenbacher

«Ich erlebte meine aufregendste Woche des Jahres im November. Am 21. November wurde ich volljährig, feierte also meinen 18. Geburtstag. Es gibt seit kurzem die Regel, dass junge Leute bereits mit 17 Jahren ihre Auto-Fahrprüfung vorbereiten können. Ich habe diese Chance genutzt und so folgte das nächste Highlight bereits einen Tag nach meinem Geburtstag. Die Regel ist, dass du erst ab dem 18. Geburtstag die Prüfung ablegen kannst. Ich ging direkt hin und bestand sie sogleich.

Sm'Aesch-Libera Livia Saladin.

Das war jedoch noch nicht alles. Am Samstag darauf spielten wir gegen Val de Travers zu Hause in der Löhrenackerhalle. Ich, als Aescherin, durfte dabei zum ersten Mal an einem Heimspiel von Anfang an ran. Das in der Halle des Vereins, bei dem ich das Volleyballspielen von der Pike aus gelernt hatte. Wir gewannen das Spiel souverän mit 3:0 Sätzen. Dieser Sieg bildete einen schönen Abschluss und machte die Woche für mich perfekt. Es war für mich persönlich zwar keine totale Überraschung, dass ich in der Stammformation spielte, aber auf jeden Fall war es auch nicht selbstverständlich.

Von Anfang an zu spielen, war nicht eine ganz neue Situation für mich. Ich habe bereits in anderen Hallen von Anfang an spielen dürfen. Es war halt das erste Spiel der Saison zu Hause, da wo ich die Akademie durchgemacht habe, in dem ich als Stammlibera spielen durfte. Das ganze Team hat, in dieser für mich speziellen Woche, mit mir mitgefiebert. Sie alle haben sich mit mir über die Ereignisse gefreut und standen hinter mir. Dazu kamen natürlich auch meine Eltern. Die waren sehr stolz, dass ich die Fahrprüfung einen Tag nach dem Geburtstag bestand.

Ich wünsche mir, dass wir im neuen Jahr so weiterarbeiten, auf der Siegesstrasse bleiben und das Team noch besser zusammenwachsen wird.»

Starwings-Captain Branislav Kostic: «Und dann rennst du nur noch aufs Feld»

Starwings-Captain Branislav Kostic mit der Silbermedaille. Urs Lindt / freshfocus

«Es war Ende April, als die Playoffs begannen. Wir hatten eine klassische Starwings-Saison. Nichts Spezielles. Wir waren eine kleinere Mannschaft mit wenigen Rotationen. Vor allem im Januar, als ich meinen Fuss operieren musste, und auch Ilija Vranic wusste, dass wie in der Saison nicht mehr spielen würden. Die Saison war bis zu diesem Zeitpunkt solide. Wir wurden Achter. Das ist immer so der Starwings-Platz. Mit dieser Positionierung mussten wir in den Playoffs gegen den Ersten aus Genf ran. Die Genfer verloren bis dahin nur zwei- oder dreimal und gewannen beide Cups.

Wir haben nicht wirklich daran geglaubt, dass wir irgendwie weiterkommen werden. Wenn mir jemand sagt, dass er vorausgesehen hat, was danach kam, ist er der grösste Lügner auf dieser Welt. Alle im Verein waren realistisch genug, um zu wissen, dass wir der krasse Aussenseiter sind. Wir verloren das erste Spiel und da dachten wir schon: ‹Komm, wir spielen das und gehen dann nach Hause.› Wir fragten uns, was wir in den Ferien machen werden und unsere Amerikaner hatten die Sachen bereits gepackt. Die Sensation passierte dann aber doch. Auch weil wir uns sagten, dass wir trotz dem sicheren Ausscheiden alles geben wollen. Beim entscheidenden Wurf in den letzten Sekunden war ich auf der Bank. Du hoffst, dass der Ball rein geht und dann rennst du nur noch aufs Feld. Ich hatte Tränen in den Augen. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte der Achte den Ersten rauskegeln. Den Halbfinal haben wir dann klar gewonnen. Wie ich gehört habe, ist seit 1933 keine Deutschschweizer Mannschaft mehr im Final gewesen. Genau deshalb hat sich der Kampfgeist doch gelohnt. Leider reichte es gegen Fribourg nicht zum Sieg. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir, dass wir so etwas wiederholen können und das Unmögliche wieder möglich machen.»

Unihockey-Basel-Regio-Spieler Mike Gerber: «Die WM war ein einzigartiges Erlebnis»

Patrick Mendelin und Unihockey Basel Regio wollen 2022 endlich in die NLA aufsteigen. Mario Gaccioli

«Es war besonders für mich, dass ich mein Heimatland, die Schweiz an einer U-19-Weltmeisterschaft vertreten durfte. Diese fand Ende August in Brünn (CZE) statt. Dazu kommt natürlich das Ganze drum und dran, an einer solchen Weltmeisterschaft. So eine Atmosphäre in der Halle habe ich noch nie erlebt. Das war sicherlich das Highlight des Jahres. Es ist ja so, dass wir in einer Teamkonstellation nur eine WM spielen. Danach wird es diese Zusammensetzung wohl nie mehr geben.

Mike Gerber.

Wir hatten das ganze Jahr durch Zusammenzüge. Das waren dann jeweils drei Tage, von Freitag bis Sonntag. Dort haben wir zusammen trainiert. Je nach Zusammenzug wurden da andere Spieler aufgeboten. Es fehlten immer ein paar und neue kamen dazu. Manchmal hatten wir auch Testspiele. Beispielsweise an der EFT, der Euro Floorball Tour. Da war ich dann nicht mehr immer dabei. Beim nächsten Zusammenzug wurde ich jedoch wieder aufgeboten. Als dann das definitive Aufgebot kam, war ich schon sehr froh darüber. Es war zwar keine Überraschung, dass ich nach Tschechien gehen durfte und trotzdem weiss man ja nie.

In Brünn angekommen war es vor allem das ganze Team und der Staff, der das Ereignis einmalig machte. Die Spieler kannte ich ja schon aus der Liga oder aus den Zusammenzügen und trotzdem ist es an einer Weltmeisterschaft anders. Du bist da eine Woche eng zusammen und lernst dich so auch besser kennen. Bei den Gesprächen geht es dann nicht immer nur ums Unihockey. Ich spiele zwar im Moment mit keinem meiner Nati-Kollegen zusammen, kann mir das in Zukunft jedoch schon vorstellen.

Ich wünsche mir für das kommende Jahr privat, dass ich die LAP bestehe und sportlich, dass ich danach meinen Fokus wieder mehr aufs Unihockey legen kann.»

