Milos Veljkovic und Strahinja Pavlovic:Zwei Ex-Basler für Serbien

WM in Katar Zwei Ex-Basler treffen mit Serbien auf die Schweiz: Einer wuchs mit Embolo auf, der Höhenflug des anderen überrascht alle Milos Veljkovic und Strahinja Pavlovic haben beide das FCB-Trikot getragen. Am Freitag spielen die Innenverteidiger mit Serbien gegen die Schweiz, an die sie ganz unterschiedliche Erinnerungen haben. Jakob Weber Jetzt kommentieren 01.12.2022, 13.49 Uhr

Milos Veljkovic und Strahinja Pavlovic kennen die Schweiz besser als andere Serben. Imago

Serbische Medien gehen davon aus, dass beide am Freitag trotz Auswechslung gegen Kamerun wieder von Beginn an gegen die Schweiz spielen werden. Milos Veljkovic (27 Jahre, 1,88 Meter gross, 23 Länderspiele) und Strahinja Pavlovic (21 Jahre, 1,94 Meter gross, 24 Länderspiele) gehören seit zwei Jahren zum Stammpersonal in der serbischen Dreierkette, die damit zu 66 Prozent Vergangenheit beim FC Basel hat.

Veljkovic ist in Basel geboren, wuchs im Kleinbasel auf und startete beim VfR Kleinhüningen seine Fussballkarriere. Bis zur U16 spielte er beim FCB, ehe Veljkovic ohne seinen Klub und die Schule zu informieren, mit einer Notlüge einer Einladung der Tottenham Hotspurs folgte und nach bestandenem Probetraining zu einer Gastfamilie in den Norden Londons zog. Dort spielte er zunächst in der U23, bekam aber auch zwei Kurzeinsätze in der Premier League. 2016 wechselte Veljkovic zu Werder Bremen, ist dort unterdessen Vizecaptain und heimisch geworden.

Milos Veljkovic (hinten) spielte beim FC Basel mit Samuele Campo (vorne) zusammen. zvg

Der Kontakt nach Basel ist nie abgerissen. Seine Eltern und Schwestern wohnen immer noch in Basel auf dem Bruderholz und so ist auch Veljkovic oft in seiner Heimatstadt zu Besuch, wo er noch immer viele Freunde hat.

Zu denen gehört auch Breel Embolo, sein direkter Gegenspieler am Freitag. «Wir sind miteinander aufgewachsen und haben stundenlang gemeinsam Fussball gespielt», erzählt Veljkovic der NZZ. Die Dreirosenanlage oder der Bläsipark waren ihre liebsten Bolzplätze. Nach einigen Duellen in der Bundesliga werden sich die beiden Freunde jetzt erstmals auch mit ihren Nationalmannschaften duellieren. Das Doppeladler-Spiel vor vier Jahren verfolgte Veljkovic noch von der Bank aus. Provoziert fühlte er sich durch die Geste seiner Basler Ex-Kollegen nach eigener Aussage nicht.

Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri spielten zwar im höheren FCB-Jahrgang. Doch Veljkovic kennt sie aus seiner Basler Zeit. So kam es zum Beispiel im Tram zum Joggeli immer wieder zu Begegnungen.

Er trug auch schon das Nati-Trikot

Doppelbürger Veljkovic machte seine ersten internationalen Spiele für die U16 der Schweiz. Doch dann wechselte er die Seiten, wurde mit Serbien U19-Europameister, in der Heimat gefeiert und débutierte 2017 gegen China auch fürs A-Team. «Ich bin zwar schon stolz, Nationalspieler Serbiens zu sein, aber ich möchte betonen, dass ich der Schweiz sehr dankbar für alles bin, was sie mir gegeben hat», sagt Veljkovic.

Strahinja Pavlovic machte zehn Spiele für den FC Basel, wurde dort aber nicht richtig glücklich. Freshfocus

Etwas weniger glücklich über sein Gastspiel in der Schweiz ist Strahinja Pavlovic. Er kam Ende des vergangenen Wintertransferfensters per Leihe aus Monaco zum FCB. Dort sagte er nach seinem Début: «Ich bin stark und fokussiert. So kann ich dem Team helfen.» Doch das gelang nicht wirklich. Erst patzte der Serbe, dann verletzte er sich und kam in der abgelaufenen Rückrunde so nur zu zehn Einsätzen für Rotblau.

Trotzdem hätten die Basler Verantwortlichen den Innenverteidiger gerne über den Sommer hinaus im FCB-Trikot gesehen. Doch die Kaufoption mit kolportierten sieben Millionen Franken war schlicht zu teuer und so wechselte der Serbe für ebendiese Summe fix nach Österreich zu Salzburg. Gegen die finanziellen Möglichkeiten des Brause-Klubs war der FCB machtlos.

Plötzlich über 20 Millionen wert

Bei den Bullen erlebt Pavlovic einen nicht für möglich gehaltenen Entwicklungsschub. Er ist von Beginn an Stammspieler, spielt sechsmal Champions League und punktet gegen Milan und Chelsea. Gegen Kamerun köpft er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 ein. Und als Pavlovic in der 56. Minute angeschlagen ausgewechselt werden muss, ist es um die defensive Stabilität der Serben geschehen.

Strahinja Pavlovic köpft an der WM gegen Kamerun kurz vor dem Pausenpfiff das 1:1. Imago

In Serbien wird Pavlovic bereits als neuer Nemanja Vidic gefeiert. Sein Marktwert wird unterdessen auf rund 20 Millionen geschätzt. Das WM-Tor und eine allfällige Achtelfinalqualifikation würden diesen Wert, der sich seit Sommer vervierfacht hat, weiter in die Höhe schnellen lassen.

