Das Teilnehmerfeld des CHI Basel 2022

Reiten Zahlreiche amtierende Titelträger kündigen sich am CHI Basel 2022 an Das Reitturnier CHI Basel darf sich im Januar 2022 auf ein besonders illustres Teilnehmerfeld freuen. Nicht nur die Schweizer kommen in Bestbesetzung. Auch aus dem Ausland tritt die Crème de la Crème in der St. Jakobshalle an. Jakob Weber 21.12.2021, 17.23 Uhr

Steve Guerdat will als amtierender Weltcupsieger auch seinen Titel beim Weltcup in Basel verteidigen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Drei Wochen noch, dann beginnt das CHI Basel 2022. Das in der zweiten Januarwoche stattfindende Reitturnier hat am Mittwoch ein Teilnehmerfeld verkündet, das vielleicht sogar noch ein bisschen illustrer ist als in der Vergangenheit, als ebenfalls schon ein Grossteil der weltbesten Reiterinnen und Reiter den Weg nach Basel fand.

Die Zuschauer, für welche wegen der anhaltenden Coronapandemie nach der Absage im Jahr 2021 diesmal die 2G-Regelung gilt, dürfen sich auf folgende Springreiter freuen: Mit Olympiasieger Ben Maher (GBR), Mannschaftsolympiasieger Henrik von Eckermann (SWE), Weltcup-Titelverteidiger Steve Guerdat und seinen drei Schweizer Team-Europameisterkollegen Elian Baumann, Bryan Balsiger und Martin Fuchs, sind gleich sechs amtierende Titelträger am Start.

Daniel Deusser, Christian Ahlmann, Marcus Ehning und David Will führen die starke Delegation aus Deutschland an. Auch 2022 werden wieder viele Fans aus der Grenzregion erwartet. Auch die französischen Fans werden in der St. Jakobshalle mit Julien Epaillard, Kevin Staut sowie Simon Delestre die in der Weltrangliste bestklassierten Reiter Frankreichs sehen. Marlon Modolo Zanotelli (BRA), Scott Brash (GBR), Max Kühner (AUT) und Harrie Smolders (NED) sind ebenfalls vorne im Ranking klassiert.

Auch der in den 80er und 90er Jahren äusserst erfolgreiche und mittlerweile 66-jährige John Whitaker und sein 20-jähriger Neffe Jack Whitaker werden in Basel antreten. Mit Roger-Yves Bost ist auch eine Reitsportlegende aus Frankreich dabei. 1990 gewann er die Goldmedaille mit der Mannschaft an der WM in Stockholm. 26 Jahre und viele Erfolge später kam bei den Spielen in Rio die Team-Goldmedaille dazu.

Der Ticketverkauf läuft auf Rekordniveau

Die Reistsportlegenden messen sich in Basel mit den jungen Schweizern. Equipenchef Michel Sorg setzt auf die drei bestklassierten Reiterinnen und Reiter der Schweiz unter 25 Jahren, Bryan Balsiger, Edouard Schmitz und Elin Ott. Ihren ersten Einsatz auf Fünf-Stern-Level werden Gilles Müller und Géraldine Straumann, die Tochter von Verwaltungsratspräsident Thomas Straumann, bestreiten.

In der Dressur startet mit Dorothee Schneider, Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl das gesamte deutsche Goldteam der Olympischen Spiele von Tokio. Ausserdem ist Cathrine Dufour (Dänemark), die dreifache Medaillengewinnerin der EM 2021, mit dabei.

Andy Kistler und Thomas Straumann freuen sich auf das hochklassige Teilnehmerfeld. Katja Stuppia

OK-Präsident Andy Kistler zeigt sich sehr zufrieden:

«Wir haben die Besten der Welt, dazu einige Legenden und ganz viele ambitionierte junge Cracks im Teilnehmerfeld. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können.»

Ausserdem freut ihn, dass auch der Ticketvorverkauf auf Rekordniveau läuft.