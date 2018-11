Erkenntnis 1: Der ganz grosse Triumph der Trump-Gegner bleibt aus. Noch im ersten Halbjahr 2018, als ich mich in den USA aufhielt, schien ausgemacht: Die Zwischenwahlen werden zur grossen Abrechnung mit Donald Trump, seine Republikaner verlieren die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Diese "blaue Welle" ist ausgeblieben. Im Repräsentantenhaus holen die Demokraten die Mehrheit, aber nicht erdrutschartig. Und im Senat bauen die Republikaner ihre bisherige hauchdünne Mehrheit (51:49) noch aus.

Erkenntnis 2: Die Umfragen liegen diesmal (fast) richtig. Die vorläufigen Resultate entsprechen inetwa dem, was die letzten Umfragen vorausgesagt haben. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 galten die Umfrageinstitute als die grossen Versager. Allerdings schneiden auch diesmal die Republikaner leicht besser ab als in den letzten Umfragen vorausgesagt.

Erkenntnis 3: Die Wähler senden gemischte Botschaften aus. Sowohl Trump wie die Demokraten werden die Zwischenwahlen zu ihren Gunsten auslegen können. Es gibt keinen klaren Sieger. Für den US-Präsidenten wird das Regieren mit einer demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus schwieriger, aber dass die Partei des Präsidenten verliert, ist fast normal und keine Schmach. Im Senat hingegen kann Trump Richter-Kandidaten künftig einfacher durchboxen als bisher. Wenn es ein klares Fazit gibt, dann dieses: Die Polarisierung bleibt enorm. Städte und Vorstädte sind nach links gerückt, auf dem Land räumen Trump-nahe Republikaner ab. Die "New York Times" titelt, dass sich die Gräben weiter vertieft haben.

Erkenntnis 4: Demokratische Hoffnungsträger sind gescheitert. Zwei Stars der Trump-Gegner haben bei den Wahlen enttäuscht. In Florida verlor Andrew Gillium, der schwarze Gouverneurs-Kandidat, gegen den weit rechts stehenden Ron DeSantis, dem rassistische Tendenzen vorgeworfen wurden. Ein schwerer Schlag für die Demokraten; Gillum galt als möglicher Präsidentschaftskandidat 2020. Ähnliches geschah in Texas wo der linke Hoffnungsträger Beto O'Rourke gegen den Republikaner Ted Cruz das Senatsrennen verlor, obwohl er im Wahlkampf eine Rekordsumme an Geld gesammelt hatte.

Erkenntnis 5: Trump wird wohl so weitermachen wie bisher. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Wahlresultate den US-Präsidenten zum Umdenken bewegen. Seine Polarisierungs-Strategie hat die eigene Basis mobilisiert - die Kavanaugh-Kontroverse und die Polemik um die "Karawane" in der Schlussphase des Wahlkampfs scheinen funktioniert zu haben. Und mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2020: Sollte Trump keine grossen Erfolge vorweisen können, kann er künftig der Mehrheit im Repräsentantenhaus die Schuld geben, die nur Obstruktion betreibe.