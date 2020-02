70 weitere Tote durch Coronavirus in China

Die offizielle Gesamtzahl der Todesfälle in Festlandchina wuchs damit auf mindestens 560 an.

Ausserhalb von Festlandchina wurden bisher zwei Todesfälle verzeichnet - einer in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und einer auf den Philippinen.

Nach Angaben der Behörden in Hubei wurden in der Provinz zudem weitere 2987 Infektionen mit dem Virus bestätigt. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle in Festlandchina nahm damit auf mehr als 27'300 zu. Hubei ist das Zentrum der Epidemie, von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte der Erreger im Dezember seinen Ausgang genommen.

Fiebermessen in Wien

Die Provinz ist weitgehend von der Aussenwelt abgeriegelt. Auch in anderen Regionen verhängten die chinesischen Behörden Verkehrsbeschränkungen.

Von China aus hat sich das Virus in inzwischen mindestens 25 andere Länder ausgebreitet. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden die Sicherheitsvorkehrungen unterdessen am Flughafen von Wien verschärft. Ab Donnerstagmorgen werde am Flughafen der österreichischen Hauptstadt bei Passagieren, die per Direktflug aus Peking kommen, die Temperatur gemessen, kündigte Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig im Sender ORF am Mittwochabend an. Bisher hatte es in Europa solche Massnahmen nur vereinzelt in London und Rom gegeben.