Kunstwerke, Gebrauchsgegenstände, Filmrollen: Mehr als 20'000 Sex-Artefakte beherbergt das Museum of Sex in New York. Darüber herrscht seit Mitte Juni ein neuer Direktor: Serge Becker, geboren im Aargau. "Ein Bueb aus Teufenthal", wie ihn die "NZZ" kürzlich zitierte.

Becker hat sich im New Yorker Nachtleben einen Namen gemacht. Er führt mehrere In-Lokale, darunter die "Bowery Bar", das "Time Café" oder das "Miss Lily's", das erst gerade nach Dubai expandiert hat. In seinen Restaurants und Clubs lässt sich auch die Prominenz gerne sehen, etwa Beyoncé, die Kardashians und Jay-Z. Becker ist 1982 nach New York gekommen, nachdem er in Zürich die Kunstgewerbeschule besucht und als DJ gearbeitet hatte. In dieser Funktion knüpfte er auch erste Kontakte in die us-amerikanische Ostküstenmetropole. Dort nennen sie den erfolgreichen Unternehmer heute "Swiss Goldfinger".

Nun soll der 56-Jährige dem Museum of Sex zum Erfolg verhelfen. Es steht an prominenter Lage mitten in Manhattan – an der 27. Strasse, Ecke 5th Avenue – gehört aber nicht zu den renommiertesten Häusern der Stadt. Das soll sich ändern – und Becker hat einen Plan: Er will das Museum mittels Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Apps und Partys als Ort der Begegnung etablieren. Oder wie er der "NZZ" sagt: "Ich will ein Forum für intelligente Gespräche schaffen, die nirgendwo sonst geführt werden."