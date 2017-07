Demnach stammt der Mann aus dem Nil-Delta im Norden Ägyptens. In seinem Heimatort habe er einen gute Ruf, zitiert das Blatt einen Verantwortlichen aus dem Sicherheitsapparat.

Ein Angreifer hatte am Freitag in dem beliebten Badeort am Roten Meer mit einem Messer zwei deutsche Frauen getötet. Ausserdem verletzte er bei der Bluttat am Strand einer Hotelanlage vier weitere Menschen. Das Motiv des Täters ist bislang unklar.