Die Zweifingerfaultier-Dame stammt aus Südamerika und lebt seit 1971 im deutschen Bergzoo Halle (Saale) und feierte im Juni Geburtstag. "Es ist kein Exemplar in Zoos oder freier Wildbahn bekannt, das mehr Jahre auf dem Buckel hat."

Die Faultier-Dame ist ihren Pflegern zufolge für ihr Alter - in Menschenjahre umgerechnet sollen es mindestens 90 sein - noch recht vital. Laut Heuer gab es Ende 2018 europaweit insgesamt 266 Faultiere in Zoos. Am 20. Oktober ist Weltfaultiertag.