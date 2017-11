Entscheidend sind dafür vor allem zwei Entwicklungen: Einerseits die völlig willkürliche Entlassung des vor allem in Militärkreisen weithin beliebten Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa vergangene Woche. Andererseits der zeitgleich von Mugabe unternommene Versuch, seine im Volk weithin verhasste Frau Grace als Nachfolgerin zu etablieren. Die Streitkräfte Mugabes wollten diesem Treiben nicht mehr länger tatenlos zusehen und haben die Macht im südafrikanischen Land übernommen.

Mit der Machtübernahme durch das Militär in Simbabwe ist die lange Herrschaft Mugabes als Staatschef der einstigen britischen Kolonie Rhodesien an ein Ende gekommen. Soldaten unter dem Befehl des kurz zuvor entlassenen Armeechefs Constantin Chiwenga hatten am Dienstagabend die Kontrolle über den Staatssender ZBC übernommen – in Afrika ein untrügliches Zeichen für einen Coup. Zeitgleich waren Panzer und Truppentransporter an allen wichtigen Kreuzungen und Zufahrtsstrassen der Hauptstadt Harare aufgefahren. Mugabe und seine Frau wurden rasch unter Hausarrest gestellt. Für Grace Mugabe wurde offenbar inzwischen ausgehandelt, dass sie ins Exil gehen darf. Dies dürfte irgendwo im Fernen Osten sein, vermutlich in Singapur, wo Mugabe wegen seines Prostatakrebs seit langem medizinisch behandelt wird.