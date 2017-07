Heute geht der diplomatische Showdown am Arabischen Golf in die nächste Runde. Die Frist, die Saudi-Arabien und seine Verbündeten dem kleinen Golfstaat Katar gestellt haben, um einen Katalog von 13 Forderungen zu erfüllen, läuft aus. Lenkt Katar ein, will die von Saudi-Arabien angeführte Allianz die Blockade auflösen, mit der Katar in den vergangenen Wochen zusehends isoliert wurde. Gibt Katar aber nicht nach, drohen die Saudis mit neuen, bisher nicht näher benannten Sanktionen.

Dass diese kommen werden, scheint ausser Frage. Denn Katar zeigt den Saudis die kalte Schulter. Der katarische Aussenminister hat am Wochenende noch einmal deutlich gemacht, dass man sich von Saudi-Arabien nicht erpressen lasse. Katar sei bereit, mit den Nachbarn über legitime Fragen zu diskutieren. Die 13 Forderungen aber seien surreal und völlig überrissen.

Am grössten ist die Aufregung in Katar über die Forderung, den Fernsehsender Al Jazeera einzustellen. Der vom Emir von Katar mitfinanzierte Sender erreicht im arabischen Raum täglich rund 40 Millionen Zuschauer. Seit 1996 berichtet der Sender kritisch über die Geschehnisse in der arabischen Welt und hat die autokratischen Regierungen der mächtigen Nachbarn Katars immer wieder mit unangenehmen Recherchen aufgescheucht.

Al Jazeera – wörtlich übersetzt «Die Insel» – ist eine einzigartige Erscheinung in der ansonsten eintönigen arabischen Medienwelt. Neben seinen arabischen Beiträgen strahlt der Sender seit 2006 auch ein englischsprachiges Programm aus, das in über 130 Ländern der Welt empfangen werden kann. Wie unangenehm der Sender den arabischen Machthabern manchmal wurde, zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 1999. Damals stellte Algerien in mehreren Städten kurzerhand den Strom ab, um die Ausstrahlung eines kritischen Al-Jazeera-Programms zu verhindern.

Al Jazeera «besser als das SRF»

Und nun also soll die kritische Stimme von Al Jazeera endgültig verstummen. Die Aussenbüros in Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten musste der Sender bereits schliessen. Jetzt sollen nach dem Willen Saudi-Arabiens auch am Hauptsitz in Doha die Lichter gelöscht werden. Al Jazeera hat mit einem offenen Brief auf die zunehmend bedrohliche Situation reagiert. Man werde sich von den Drohungen nicht beirren lassen und weiter über die Geschehnisse in der Region berichten, schreibt der Sender. «Der Versuch, Al Jazeera zum Schweigen zu bringen, ist ein Versuch, den unabhängigen Journalismus in der Region zu beseitigen. Wir können unter keinen Umständen zulassen, dass das passiert.»

Vergangene Woche haben sich auch ranghohe Vertreter der UNO zu Wort gemeldet und die Forderung als «inakzeptablen Angriff auf das Recht der freien Meinungsäusserung» und als «radikalen Schlag gegen die Pressefreiheit» verurteilt. Saudi-Arabien indes scheint das wenig zu beeindrucken. Der saudische Aussenminister hat klargemacht, dass die Forderungen nicht verhandelbar seien. Al Jazeera muss weg, sonst kommen neue Sanktionen auf Katar zu.

Die «Nordwestschweiz» hat mit einem langjährigen Mitarbeiter von Al Jazeera sprechen können, der während mehrerer Jahre auch aus der Schweiz berichtet hat. Seine momentane berufliche Situation verbietet es ihm allerdings, öffentlich Stellung zum Konflikt in der Golfregion zu nehmen, weshalb er anonym bleiben möchte. «Die Forderung, Al Jazeera zu schliessen, zeigt, wie viel Macht der Sender hat», sagt der ehemalige Al-Jazeera-Journalist. Die saudischen Herrscher fürchteten die freie Stimme Al Jazeeras und wollten Millionen von Bürgern das Recht nehmen, sich frei zu informieren. «Sie wollen, dass die Leute für immer uninformiert bleiben und nicht über ihre Rechte aufgeklärt werden.»

Die Forderung nach einem Sende-Aus empfindet der Journalist als gefährlich. «Was hier gerade passiert, ist versuchte Einmischung in innere Angelegenheiten durch eine fremde Macht. Das ist, wie wenn Deutschland von der Schweiz verlangte, dem SRF den Strom abzudrehen.» Den Vergleich mit westlichen Sendern müsse Al Jazeera nicht scheuen. «Die Qualität von Al Jazeeras Berichterstattung übertrifft diejenige des SRF sogar», sagt der Journalist.