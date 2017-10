Spanische Militärpolizisten mussten am Montag ihre Koffer packen. Ein Hotelier in der katalanischen Küstenstadt Calella wollte sie nicht mehr in seinem Haus. Unter dem Jubel und dem Spott der Nachbarn und unter dem Schutz der katalanischen Polizei Mossos d’Esquadra zogen sie ab. Gegenüber dem katalanischen Fernsehsender TV3 sagte der Hotelier, die spanischen Polizisten hätten sich unter einem Vorwand bei ihm eingemietet. Nachdem er realisiert habe, dass sie am Sonntag Wahllokale stürmten, um das vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärte Referendum zu verhindern, setze er sie auf die Strasse.

Seine Entscheidung erleichtert haben, dürften die verstörenden Bilder, die in den sozialen Medien kursieren. Ein Video zeigt, wie spanische Polizisten Menschen bedrängen, die einen Abstimmungswilligen reanimieren, der einen Herzinfarkt erlitten hatte. Er wurde später in ein Spital gebracht und ist stabil. Laut der katalanischen Regionalregierung wurden gegen 900 Wähler verletzt. Der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido verteidigte gestern das Vorgehen der Polizei und bedauerte die Verletzten auf beiden Seiten. Die katalanische Regierung will eine Sonderkommission gründen, welche die Vorfälle untersucht. Parteien und Gewerkschaften rufen als Reaktion auf die Polizeigewalt für Dienstag zu einem Generalstreik auf. Auch die Regierung verzichtet auf ihre morgige Sitzung.

Trotz der Repression standen mehr als die Hälfte der Wahllokale offen. Rund zwei Millionen der rund 5 Millionen stimmberechtigten Katalanen haben ihre Stimme abgegeben. 90 Prozent der Stimmenden sagten Ja zur Unabhängigkeit. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy reagierte auf die Abstimmungsresultate betont unbeeindruckt. Es habe in Katalonien kein Referendum, gegeben, sagte er und sprach von einer «grossen Inszenierung».