Der Grund für Angela Merkels Einladung von Ivanka Trump an die G-20-Frauenkonferenz «Women 20» in Berlin dürfte handfester Natur sein. Kaum jemandem wird einen so grossen Einfluss auf den US-Präsidenten und damit die amerikanische Politik nachgesagt wie Ivanka Trump, die First Daughter.

Sollen Frauenrechte also auch in den USA gestärkt werden, dann ist Ivanka Trump wohl die erste Adressatin für die Anliegen der Frauen. Die Süddeutsche Zeitung nennt das Kommen von Ivanka Trump einen "Coup" von Merkel.

Kommt hinzu: Ivanka Trump hat sich auch in der Vergangenheit für (Business-)Frauen, Bildung und Minderheiten engagiert. Genau das ist das Thema in Berlin.

