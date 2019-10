Das Wichtigste in Kürze: In der Stadt Halle und in Landsberg sind Schüsse gefallen.

Die Polizei bestätigt zwei Tote. Es handelt sich dabei um einen Mann und eine Frau.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Gemäss eines Polizeisprechers gibt es in Halle zwei Tatorte: in der Nähe einer Synagoge und in einem Dönerladen.

Es handelte sich beim Schützen um einen einzelnen Täter.

20:18 Uhr Die Polizei gibt offizielle Entwarnung nach Amoklage in Halle. Die Menschen in Halle dürfen ihre Häuser wieder verlassen und sich auf den Strassen bewegen. Trotzdem sei die Polizei weiterhin mit verstärkten Kräften im Einsatz. Zudem würden mehrere Strassen gesperrt bleiben. 20:00 Uhr Im Netz kursieren verschiedene Bilder und Videos vom Angriff. Die Polizei Halle hat nochmal ausdrücklich darum gebeten, keine Aufnahmen im Internet zu verbreiten. 19:35 Uhr Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) hat sich auch zu dem Angriff in Halle geäußert. In Berufung auf die Einschätzung des Generalbundesanwalts sagte er:



«Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse müssen wir davon ausgehen, dass es sich zumindest um einen antisemitischen Angriff handelt.» 19:10 Uhr Wie die Tagesschau in Berufung auf den NDR, WDR und die «Süddeutsche Zeitung» mitteilt, hat der Täter seinen Angriff offenbar gefilmt uns ins Netz hochgeladen. Es soll sich gemäss der Nachrichtenagentur DPA um den gefassten Mann handeln, über dessen Festnahme die Polizei bereits am Nachmittag informiert hatte. Zunächst waren die Ermittler von mehreren Angreifern ausgegangen. Nun sagt die Polizei jedoch, dass es definitiv nur ein Täter war. 19:02 Uhr Nach Informationen des MDR handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 27-jährigen Deutschen aus Eisleben. Er soll ein rechtsextremes Motiv haben. Die Polizei nahm ihn fest. 18:59 Uhr Der Täter soll ein 27-jähriger Deutscher sein, berichtet Spiegel Online. Hinweise deuten auf ein rechtsextremes Motiv hin - und auf einen Einzeltäter. Den Ermittlern liege inzwischen ein Video vor, das der Attentäter offenbar mithilfe einer Helmkamera aufnahm. Der Film zeigt, wie er eine Passantin in der Nähe des jüdischen Friedhofs sowie einen Gast in einem Döner-Bistro in der Nähe der Synagoge erschiesst. 18:45 Uhr Laut dem MDR geht die Polizei von einem Täter aus. Nach Informationen sind sich die Ermittler jetzt sicher, dass nicht mehrere Täter an dem Angriff beteiligt waren. Eine offizielle Bestätigung dafür von der federführenden Generalbundesanwaltschaft gibt es aber noch nicht. 18:38 Uhr (sda) Bei dem Angriff in Halle/Saale legte ein Täter auch selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge ab. Der Täter habe versucht, in die Synagoge einzudringen, erfuhr die Nachrichtenagentur DPA am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Es seien dabei mehrere Schüsse gefallen. Medienberichte, wonach damit das Schloss der Synagoge aufgeschossen werden sollte, blieben zunächst unbestätigt. 18:23 Uhr Auch in der Schweiz soll die Polizei Sicherheitsmassnahmen bei Synagogen ergriffen haben. Der Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich sagte zu Blick: «Wir sind nicht untätig geblieben und haben Massnahmen ergriffen.» Welche Vorkehrungen ergriffen wurden, wollte er aus taktischen Gründen nicht mitteilen. 18:01 Uhr Geographischer Überblick der Ereignisse: Der MDR hat einen Überblick der Angriffe mit Zeitbezügen auf einer Karte zusammengefasst.

17:45 Uhr Auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld befindet sich in Gröbzig ein erhaltenes Synagogenensemble. Hier gibt es zwar keine aktive jüdische Gemeinde mehr, die Synagoge ist Museum, dennoch sind auch hier Polizisten vor Ort, so heißt es auf Anfrage beim Landkreis. 17:30 Uhr Die deutsche Bundespolizei teilt mit, dass die Polizei Halle Unterstützung von der Bereitschaftspolizei und Spezialkräften der Bundespolizei bekommt. Gemeinsam kontrollieren die Einsatzkräfte Bahnhöfe und Flughäfen in Mitteldeutschland sowie Verkehrswege nach Polen und Tschechien. 17:17 Uhr Wie der MDR berichtet, steht der Ort Wiedersdorf bei Landsberg im Fokus der Polizei. Die Zufahrt zu dem Ortsteil ist abgesperrt worden. Zuvor waren auch in der Ortschaft Schüsse gefallen, wie eine Sprecherin der Polizei Halle bestätigte. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei sowie zwei Krankenwagen waren vor Ort. 16:51 Uhr Ein Augenzeuge berichtet, was er vor Ort gesehen hat.

Ein Zeuge erzählt was er in #Halle gesehen hat.

16:37 Uhr «Bleiben Sie in Ihren Häusern und schlissen Sie die Fenster!»

L'allarme della polizia ai cittadini di #Halle, teatro di una sparatoria: "Siete pregati di tenere chiuse porte e finestre. Ripeto, tutte le persone che vivono nella Humboldt strasse e nelle strade limitrofe sono pregate di tenere chiuse finestre e porte e di restare in casa"

16:30 Uhr Bei den Todesopfern handelt es sich nach den Worten einer Polizeisprecherin um einen Mann und eine Frau. Der Mann sei in einem Döner-Imbiss erschossen worden, die Frau in der Humboldtstrasse, in der sich auch die Synagoge befindet. 16:20 Uhr Die Situation ist nach wie vor extrem unübersichtlich. Momentan häufen sich Meldungen von Geiselnahmen und Vorfällen in der Stadt Leipzig. Die Polizei dementiert jedoch alle diese Meldungen und bittet die Menschen auf den Sozialen Medien keine Gerüchte oder Vermutungen zu verbreiten. «Mit dem was Sie tun, erschweren Sie unsere Arbeit», schreibt die Polizei Halle auf Twitter. 16:14 Uhr Mehrere deutsche Medien berichten, dass es zwei Täter waren, die sich in Halle aufgeteilt hätten. Einer sei dann von der Polizei verhaftet worden, der zweite sei flüchtig und habe sich – so vermutet die Polizei – verschanzt. 16:03 Uhr Gemäss dem MDR gebe es ausreichend Anhaltspunkte für einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat. Dafür sprächen die gesamten Umstände. 15:45 Uhr Der öffentliche Verkehr in Halle wurde bis auf Weiteres eingestellt. Auch die Züge der Deutschen Bahn halten ab sofort nicht mehr in Halle. 15:30 Uhr Starke Polizeikräfte haben sich in Wiedersdorf bei Landsberg versammelt. Nach noch unbestätigten Berichten haben sich dort die Täter verschanzt. 15:24 Uhr Offenbar ist neben dem jüdischen Friedhof auch die Synagoge in Halle angegriffen worden. Mehrere Täter hätten versucht, in das jüdische Gotteshaus einzudringen, in dem sich bis zu 80 Menschen aufgehalten hätten. Das melden mehrere deutsche Medien. 15:19 Uhr Die Ermittlungen zu der Schießerei hat der Generalbundesanwalt übernommen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe dem Spiegel. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft ermittelt in der Regel nur bei Taten von nationaler Tragweite wie etwa Amokläufen oder Terroranschlägen. 15:09 Uhr Der MDR veröffentlichte ein Video, das einen der vermeintlichen Täter zeigt, wie er in der Innenstadt von Halle aus einem Auto aussteigt und zu schiessen beginnt.

14:56 Uhr Die Stadt Halle erklärt eine akute Amoklage und bittet die Bewohner der Stadt, ihre Häuser nicht zu verlassen.

14:48 Uhr

An diesen beiden Orten laufen aktuell Polizeieinsätze

14:26 Uhr (sda) Ein Zeuge berichtet im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann in Halle mit einem Sturmgewehr in ein Dönerrestaurant geschossen habe. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber des TV-Senders, es gebe zwei Tatorte: Den Dönerladen und die Synagoge. 14:08 Uhr Auch im 15 Kilometer entfernten Landsberg fielen Schüsse, wie eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa bestätigte. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. 13:49 Uhr Wie die Polizei Halle auf Twitter mitteilt, konnte bereits eine Person festgenommen werden.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.

Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.

Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.

13:18 Uhr Gegen Mittag sind in der deutschen Stadt Halle im mitteldeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt mehrere Schüsse gefallen. Zwei Personen wurden dabei getötet. Via Twitter informiert die Polizei Halle, dass sie nach den mutmasslichen Tätern fahndet und bittet die Bevölkerung, in ihren Wohnungen zu bleiben:

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.

Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben.

Der Vorfall hat sich gemäss Berichterstattung der «Mitteldeutschen Zeitung» im Paulusviertel ereignet. Anwohnern zufolge sei die Tat in der Nähe einer Synagoge geschehen, dies sei jedoch von der Polizei derzeit nicht bestätigt. Der Bahnhof Halle ist wegen den Ermittlungen gesperrt.

Die Behörden gaben danach auch für den Nachbarort Landsberg eine Warnung wegen Schusswaffengebrauchs durch: