Anwalt des Putin-Gegners: «Die Schweiz könnte im Fall Nawalny eine wichtige Rolle übernehmen»

Nikolaos Gazeas ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Wir erreichen den 38-jährigen deutschen Anwalt des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny nach etlichen gescheiterten Versuchen am späten Mittwochabend telefonisch in Köln. Er habe kaum Zeit, sagt er entschuldigend - um dann doch ausführlich über einen Fall zu berichten, der international für Aufsehen sorgt.

Herr Gazeas, stehen Sie in Kontakt zu Alexej Nawalny?

Nikolaos Gazeas: Ich stehe mit den russischen Kolleginnen und Kollegen und dem Team von Herrn Nawalny in Kontakt. Ich weiss, dass er in die Moskauer Untersuchungshaftanstalt «Matrosenruhe» gebracht worden ist und dort allein in einer Zelle untergebracht ist.

Im Schnellverfahren wurde er zu 30 Tagen Haft verurteilt - und nun drohen Ihrem Mandanten mehrjährige Haftstrafen.