Die Ablehnung, ja der Hass, gegen Lula geht jedoch weit über die Politik hinaus. In seiner Zeit als Präsident zwischen 2003 und 2010 hat Luiz Inácio da Silva, auch begünstigt von hohen Rohstoffpreisen, vielen Armen mit Sozialprogrammen und Familienhilfe den Aufstieg in die (untere) Mittelklasse ermöglicht.

«Gehen wir davon aus, dass Sie daran gewöhnt sind, eine Hausangestellte zu haben. Plötzlich ist sie auch am Flughafen wie Sie, übernachtet in Hotels, geht ins Shopping-Center, besucht Universitäten», hatte der Schriftsteller Luiz Rufatto, der durch seine Brasilien-kritische Eröffnungsrede an der Frankfurter Buchmesse 2013 Aufsehen erregte, im Gespräch in Rio de Janeiro gesagt. «Das ist unerträglich für unsere rassistische und klassistische Elite.»

Das Militär erhöht den Druck

Die Stimmung in Brasilien ist seit Tagen aufgeheizt und angespannt gewesen. Brasília ist genauso gespalten wie das Land bei den Veranstaltungen und Demonstrationen für und gegen Luiz Inácio da Silva in Rio de Janeiro, São Paulo und anderen Städten an diesem Montag und Dienstag.

Das Militär hatte am Dienstag den Druck auf das Oberste Bundesgericht erhöht. Der General Eduardo Villas Bôas twitterte, dass das Militär Straflosigkeit ablehne, was als Einmischung in die demokratischen Institutionen, ja sogar Androhung eines Eingreifens verstanden wurde.

Lula geht wortlos

An der Copacabana, wo sich am Dienstag Demonstrantinnen und Demonstranten in gelb-grünen Trikots und mit brasilianischen Fahnen versammelt hatten und ein Lula-Bild als Häftling auf einen Wagen projiziert war, waren wieder «Lula na cadeia» (Lula ins Gefängnis)-Rufe zu hören.

Dann war es still. «Niemand wird für Lula auf die Strasse gehen», hatte der Schriftsteller Luiz Rufatto gesagt; trotz seiner Beliebtheit, und so kam es auch. Auch Luiz Inácio da Silva hat nichts gesagt, als er den Sitz der Metallarbeiter-Gewerkschaft in São Paulo verliess.