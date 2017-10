Das teilte die kanadische Regierung mit. Kanada habe sich "aktiv auf allen Ebenen" für Boyle eingesetzt und werde ihn und seine Familie weiterhin unterstützen, hiess es in einer Erklärung des kanadischen Aussenministeriums.

Boyle und seine Frau waren 2012 beim Wandern in Afghanistan von den radikalislamischen Taliban gefangen genommen und anschliessend dem verbündeten Haqqani-Netzwerk in Pakistan übergeben worden. Ihre drei Kinder wurden während ihrer Gefangenschaft geboren. Die Familie wurde von pakistanischen Einheiten befreit, die Informationen von US-Geheimdiensten erhalten hatten.

Boyle hatte sich am Donnerstag zunächst geweigert, an Bord eines US-Militärflugzeugs in die USA zu reisen. Er fürchtete, in den USA Probleme zu bekommen, weil er 2009 für kurze Zeit mit der Schwester des in Kanada geborenen früheren Guantanamo-Häftlings Omar Khadr verheiratet war. Stattdessen flog die Familie mit einem Linienflug über London nach Kanada.