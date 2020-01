Auschwitz soll ewig warnen: 200 Holocaust-Überlebende nahmen an der Gedenkfeier im ehemaligen KZ teil

Nur jeder fünfte Deutsche (21 Prozent) hat die Gedenkstätte des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau schon einmal besucht. Das hat eine gestern veröffentlichte Umfrage ergeben. Vor allem ältere Deutsche tun sich mit der Aufarbeitung der Gräuel ihrer Vorfahren offenbar schwer: Von den 18- bis 24-Jährigen haben zwei Drittel bereits einmal eine KZ-Gedenkstätte besucht. Von den über 49-Jährigen lediglich 49 Prozent.

Nicht zuletzt deshalb wird der Ruf in Deutschland lauter, dass ein Besuch eines nationalsozialistischen Konzentrationslagers für deutsche Schüler Pflicht werden soll. In der erwähnten Umfrage sprechen sich 54 Prozent der Deutschen dafür aus, KZ-Besuche zum Pflichtprogramm für alle deutschen Schülerinnen und Schüler zu erklären. 34 Prozent der Befragten sind gegen solche Pflichtbesuche. In derselben Umfrage äusserte allerdings auch mehr als ein Fünftel der Befragten (22 Prozent) die Meinung, der Holocaust spiele in der deutschen Erinnerungskultur eine zu grosse Rolle. Die Forderung, KZ-Besuche in den deutschen Lehrplan aufzunehmen, stellte der Zentralrat der Juden bereits vor einigen Jahren auf.

Derweil wandte sich die heute in Hamburg lebende Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano anlässlich des 75. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung in einem offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bejarano fordert Deutschland dazu auf, den 8. Mai zum offiziellen Feiertag zu erklären. Am 8. Mai endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell, nachdem Deutschland die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet hatte. Diesen Tag zum Feiertag zu erklären, würde dabei helfen, «zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war», so Bejarano. Die 95-Jährige sorgt sich um die Entwicklung in Deutschland. «Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Naziparolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Strassen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren», schreibt Bejarano in dem Brief.

Christoph Reichmuth aus Berlin