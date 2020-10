Auslöser war die Falschaussage einer Schülerin zu den Mohammed-Karikaturen

«Je suis prof» – «Ich bin Lehrer», stand auf den Plakaten, die an zahlreichen Kundgebungen in Frankreich gestern aus den Menschenmassen ragten. Denn ein Lehrer war es, der am Freitag im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine auf offener Strasse ermordet worden war. Ein Attentäter schnitt ihm die Kehle durch und trennte seinen Kopf ab. Das Video seiner Untat stellte er ins Internet. Dort blieb es nur wenige Minuten stehen. Ebenso kurz dauerte nach der Tat noch das Leben des Angreifers: Eine Polizeipatrouille erschoss ihn, als er mit seinem Messer und einer Softair-Pistole aggressiv gestikulierte.

Als machte Frankreich die Coronakrise nicht schon genug zu schaffen, kehrt nun auch der Terror zurück. Und dazu eine alte Polemik, aus der Frankreich bis heute keinen Ausweg findet. Das Mordopfer, der 47-jährige Samuel Paty, hatte an der Mittelschule in Conflans Mohammed-Karikaturen gezeigt, die 2015 in der Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo zu einem Massaker mit zwölf Toten geführt hatten.

Falschaussage in Video führte zur Gewalttat

Unklar ist, ob Paty das Thema Meinungsfreiheit generell aufbrachte – oder nur deshalb, weil in Paris gerade der Prozess gegen die Komplizen der Charlie-Attacke von 2015 läuft.