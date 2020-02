Auto rast während Fasnachtsumzug in Menschenmenge – mehrere Verletzte, darunter auch Kinder

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren – offenbar mit Absicht, wie ein Polizeisprecher gegenüber dem «Hessischen Rundfunk» sagte. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Beim Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Informationen wurden mehr als zehn Menschen verletzt - auch Kinder. Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert: https://t.co/r3Ubk0UETf

Wie Augenzeugen gegenüber der «Hessenschau» berichten, sei ein silberfarbener Mercedes-Kombi um zirka 14.30 Uhr in eine Gruppe von Menschen gefahren. Der Fahrer habe noch beschleunigt.

Gemäss Angaben der Zeitung sollen mindestens zehn Personen verletzt worden sein. Darunter auch Kinder.

Nach dem Vorfall in Volkmarsen wurden alle Fastnachtsumumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mit. (sam/sda)