Biden verzichtet auf negative Werbespots gegen US-Präsident Trump

Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump will sein Herausforderer Joe Biden auf sogenannte negative Werbung verzichten. Gemeint sind damit Werbespots, die Trump negativ darstellen, ihn angreifen oder diskreditieren. Der ehemalige Vizepräsident könne nicht der Trump-Familie beste Genesungswünsche senden und danach in Werbespots schlecht über sie sprechen, zitierte die Politik-Webseite «The Hill» am Samstag Mitarbeiter des Wahlkampfteams von Biden. Auch der Sender CNN berichtete.