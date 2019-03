Ein Sprecher der Polizei Utrecht konnte am Morgen noch nicht sagen, wann weitere Informationen zu den Motiven des Hauptverdächtigen veröffentlicht werden. In jedem Fall müsse er am Dienstag noch nicht dem Haftrichter vorgeführt werden.

"Das kann in den Niederlanden mehrere Tage dauern", sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur DPA. Der 37 Jahre alte Hauptverdächtige war am frühen Abend nach einer mehrstündigen Fahndung in Utrecht festgenommen worden.

Die Polizei hält einen Terrorakt, aber auch eine Beziehungstat für möglich. Niederländische Zeitungen berichteten am Dienstag unter Berufung auf Menschen aus dem Umfeld des mutmasslichen Täters, der in der Türkei geborene, aber in Utrecht aufgewachsene Mann gelte als aggressiver Krimineller.

Zwei weitere Männer wurden ebenfalls festgenommen. Inwieweit sie etwas mit der Tat zu tun haben könnten, ist noch offen.