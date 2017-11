Warum? Diese Frage konnten oder wollten die Ermittlungsbehörden am Montag vorerst nicht beantworten. Freeman Martin, ein Sprecher des texanischen Sicherheitsministeriums, deutete an einer Pressekonferenz an, ein innerfamiliärer Konflikt habe wohl dazu geführt, dass Kelley am Sonntag ganz in Schwarz gekleidet in Sutherland Springs aufgekreuzt sei. Kelley habe seine Schwiegermutter mithilfe von Kurznachrichten bedroht, sagte Martin, und diese Schwiegermutter habe ab und zu den Gottesdienst in der Baptisten-Kirche von Sutherland Springs besucht. Am Sonntag allerdings war sie nicht unter den versammelten Gläubigen; hingegen befand sich die Mutter der Schwiegermutter in der Kirche.

Ein Blick auf die Biografie des mutmasslichen Todesschützen zeigt, dass dieser immer wieder negativ aufgefallen ist. So wurde er 2012 nach einer dreijährigen Dienstzeit von der Militärjustiz angeklagt, weil er auf der Holloman Air Force Base im Südwesten des Bundesstaates New Mexico seine damalige Frau und sein Kind attackiert hatte, wie amerikanische Medien berichteten. Er wurde verurteilt und landete für zwölf Monate hinter Gittern. Anschliessend entliess ihn die Luftwaffe aus dem Dienst. Kelley liess sich scheiden, heiratete im April 2014 aber erneut. Mit seiner zweiten Gattin soll der Täter einige Monate in Colorado gelebt haben, bevor er dann 2017 plötzlich im Haus seiner Eltern in New Braunfels (Texas) auftauchte. Dort lebt er seither, zuletzt wohl getrennt von seiner neuen Familie, und verdiente sein Geld als Wachmann.

«Ich verstehe es nicht», sagte derweil Frank Pomeroy, der Pastor der First Baptist Church in Sutherland Springs. «Aber mein Gott versteht es.» Pomeroy war am Sonntag nicht in seiner Kirche, als Kelley wahllos Menschen tötete. Er und seine Gattin Sherri verloren aber ihre 14-jährige Tochter Belle.