Brand in Kathedrale in Nantes: Mann aus Polizeigewahrsam entlassen

Es gebe keine weitere Strafverfolgung, sagte Sennès der Lokalzeitung "Presse Océan" am Sonntag. Demnach gab es keine Verbindung des 39-Jährigen zu dem Feuer.

Die Ermittler verfolgen derzeit die Theorie, dass der Brand mit Absicht gelegt wurde. Demnach gab es in der Kathedrale drei Brandherde. Bei ersten Untersuchungen waren keine Einbruchspuren an dem Gebäude gefunden worden.

Der Mann war am Samstag in Polizeigewahrsam genommen worden, nachdem der Brand unter anderem die Hauptorgel der Kirche zerstört hatte. Bei dem Mann handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Freiwilligen, der in der Diözese gearbeitet habe. Er war demnach für die Schliessung der Kathedrale am Freitagabend zuständig gewesen.

Die Ermittler wollten Sennès zufolge Fragen in der zeitlichen Abfolge des Abends klären. Die Widersprüchlichkeiten hätten sich jedoch aufgelöst, hiess es in dem Bericht.