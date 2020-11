Brasiliens Präsident warnt vor Spaltung durch Anti-Rassismus-Demos

Am Freitag waren in mehreren Städten in Brasilien Demonstranten gegen Rassismus auf die Strasse gegangen. Auf Transparenten war zu lesen: "Schwarze Leben zählen" und "Rassismus ist ein Virus". Sie reagierten damit auf den Tod eines schwarzen Mannes, der vor einem Supermarkt in Porto Alegre von Sicherheitsleuten totgeschlagen worden war.

Die Gewalttat ereignete sich vor dem sogenannten Tag des Schwarzen Bewusstseins, an dem an den Beitrag der Schwarzen zu Kultur und Identität Brasiliens erinnert wird. Allerdings ist die Diskriminierung von Schwarzen auch in dem grössten Land Lateinamerikas weit verbreitet. "Millionen von schwarzen Männern und Frauen sind nach wie vor Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung und Intoleranz, einschliesslich ihrer grausamsten und gewalttätigsten Formen", hiess es in einer Stellungnahme der Vereinten Nationen in Brasilien.