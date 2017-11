Die Gewalt, von der die Flüchtlinge in Bangladesch berichten, schockiert. Warum wird im Land keine Kritik gegenüber den Sicherheitskräften laut?

Viele Menschen in Myanmar befürchten, dass sich die Muslime im Land radikalisieren und dass die muslimische Gemeinde rascher wächst als der Rest der Bevölkerung. Dieselben Ängste kennen wir auch in Europa und in der Schweiz. Zudem fürchten sich viele in Myanmar vor den Konsequenzen des Klimawandels in Bangladesch. Dieser Nachbarstaat ist bereits heute überbevölkert. Was geschieht also, wenn die Küste überflutet wird? Solche Fragen stimulieren die hiesigen Ängste.

Werden bald alle in Myanmar lebenden Muslime in den Konflikt rund um die Rohingya verwickelt?

Die angesprochenen Ängste richten sich bereits heute gegen die gesamte muslimische Bevölkerung Myanmars. Das sollte uns zu Denken geben. Davon abgesehen, sehe ich noch keine Probleme. Schauen Sie sich Yangon an. Sie finden hier verschiedene Quartiere, in denen Menschen unterschiedlicher Religionen seit Jahrzehnten friedlich zusammenleben. Doch es gibt immer Schwierigkeiten, wenn es einer Gruppe gelingt, die Bevölkerung mit Ängsten zu beeinflussen.

Sie kennen die De-facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi persönlich. Haben Sie noch Kontakt zu ihr?

Selten. In den Jahren zwischen 2000 und 2004 habe ich den politischen Dialog zwischen ihr und dem Militär vorangetrieben und koordiniert. Zwei Jahre später war ich selber gezwungen, das Land zu verlassen, und zog nach Bangkok. Seitdem hatte ich nur wenige Gelegenheiten, mit ihr zu sprechen.

Was für eine Frau trafen Sie in den frühen Nuller-Jahren?

Ich war sehr beeindruckt von Aung San Suu Kyi. Sie war freundlich und humorvoll. Für mich war es ein Privileg, ihr nahe zu sein. Sie war willens alles zu tun, um den Dialog mit dem Militär aufzunehmen. Daran änderte sich auch nichts, als sie bei einer Reise nach Mandalay von einer regierungsnahen Organisation attackiert wurde.

Hat sie sich verändert, seit sie De-facto-Regierungschefin ist?

Dazu kann ich nur sagen, dass ich es noch immer bedauere, dass unsere gute Beziehung der Vergangenheit angehört.

Auch ausserhalb von Myanmar sind viele von ihr enttäuscht. Einige fordern, ihr den Friedensnobelpreis abzusprechen.

Nach einer langen Zeit unter der Militärdiktatur befindet sich das Land in einer Übergangsphase. Mit all den notwendigen Reformen steht die Regierung vor einer gewaltigen Aufgabe. Sicher ist, dass dies eine Einzelperson nicht alleine schafft. Für die Regierung, und insbesondere für Aung San Suu Kyi, ist es zudem schwierig zu erklären, welche Reformen es braucht, und das Verständnis dafür zu schaffen. Viele Menschen in Myanmar verstehen nicht, was Demokratie bedeutet. Sie entstand ja nicht aus der Mitte der Gesellschaft heraus, sondern wurde vom Militär durchgesetzt.

Die Verfassung garantiert der Armee bis heute die Macht. Kann Suu Kyi die Militärs überhaupt öffentlich kritisieren?

Sie ist die De-facto-Staatschefin. Wenn sie denkt, dass die Dinge falsch laufen, hat sie das Recht, das zu sagen. Im Moment macht sie aber den Eindruck, dass sie alles selber regeln kann.

Hätte sie die Möglichkeit gehabt, die Rakhine-Krise zu verhindern?

Aung San Suu Kyi hätte bereits im vergangenen Jahr erklären können, dass die muslimische Gemeinschaft im nordwestlichen Rakhine-Staat keine ethnisch anerkannte Minderheit ist, deren Angehörige aber Einwanderer sind wie die hier lebenden Inder, Chinesen oder Portugiesen. Die Spannungen hätte sie drastisch entschärft mit einer Aussage wie: Wer seit Generationen in Myanmar lebt, verdient die Staatsbürgerschaft, für die anderen gibt es eine Probezeit.

Wie reagiert die internationale Gemeinschaft auf den Konflikt?

Die Situation in Rakhine ist nicht schwarz-weiss. Auf beiden Seiten kam es zu Taten, die zu verurteilen sind. Es ist aber ein grosses Problem, dass bis heute keine unparteiischen Zeugen vor Ort zugelassen werden. Es herrscht Desinformation. Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, die Lage gegenwärtig nicht als Genozid oder ethnische Säuberung zu qualifizieren. Es braucht vielmehr eine Sprache, die weder die eine noch die andere Seite reizt. Die Situation wird noch lange anhalten und es wird schwierig sein, einen Ausweg zu finden.