Bund meldet ersten Todesfall eines Kindes in der Schweiz

Der Fall werde weiter untersucht, sagte Kuster. Weitere Informationen gab er nicht bekannt.

Insgesamt wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) seit Donnerstag zwei neue Todesfälle gemeldet worden. In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 32 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Donnerstag waren 20, am Mittwoch und Dienstag je 15 neue Fälle gemeldet worden.

Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Die höchste Fallzahl in dieser Woche solle die Bevölkerung aber daran erinnern, dass "die Geschichte mit dem Coronavirus" noch nicht zu Ende sei, sagte Kuster.