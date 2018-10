Die Katastrophe aus CDU-Sicht konnte Volker Bouffier abwenden. Der 66-jährige Ministerpräsident, seit 2010 im Amt, seit 2014 in einem eigentlich erfolgreich arbeitenden Bündnis mit den Grünen, kann weiter regieren. In welcher Konstellation, ist noch offen – vermutlich aber wieder mit den Grünen, die auch in Hessen deutlich zulegen konnten und bis Redaktionsschluss mit der SPD um den zweiten Rang kämpften.

Fraglos hat der Hessen-CDU das Agieren der Berliner Regierung geschadet. Nur mit Mühe konnte Angela Merkel die bei den Bundestagswahlen eigentlich abgestrafte Grosse Koalition bilden, um ihre vierte Amtszeit in Angriff zu nehmen. Seither macht die Grosse Koalition aus CDU, CSU und SPD durch Unstimmigkeiten und Richtungsstreitereien von sich reden. Die Quittung folgt in schwachen Umfragewerten und nun bei den Landtagswahlen in Hessen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht die Regierung in Berlin in der Pflicht. «Wir brauchen eine neue Arbeitskultur in der Regierungskoalition und die Weiterführung der Erneuerung der CDU», so Kramp-Karrenbauer.

Das Resultat dürfte auch direkt auf CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel zurückfallen, die sich Anfang Dezember in Hamburg auf einem CDU-Parteitag als Vorsitzende bestätigen lassen möchte. Die «Frankfurter Allgemeine» forderte Merkel gestern dazu auf, angesichts der Verluste für die Partei auf den Parteivorsitz zu verzichten. Dass Merkel dies tut, scheint momentan eher unwahrscheinlich – zumal Merkel stets betont hatte, dass für sie Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehören. Je nachdem, wie sich die Stimmungslage in der CDU in den nächsten Tagen entwickelt, ist beim Parteitag die Lancierung eines ernstzunehmenden Gegenkandidaten nicht auszuschliessen.

Nahles droht mit Ausstieg

Noch brutaler ist das Resultat für die SPD – auch die Genossen büssen 10 Prozentpunkte ein und kommen auf etwa 20 Prozent Wähleranteil. Im Gegensatz zur CDU hat die Partei aber kaum Optionen zum Mitregieren, ausser in einer Grossen Koalition. Vor zwei Wochen wurde die SPD in Bayern mit dem historisch schwachen Wert von 9,7 Prozent abgestraft, landesweit rangiert sie hinter AfD und Grünen auf dem vierten Rang. Nun die nächste Schlappe in Hessen, das schlechteste Resultat in dem Bundesland seit 1946. «Das ist ein schwerer und bitterer Tag für die Hessen-SPD», kommentierte Thorsten Schäfer-Gümbel, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten.

Die stetig sinkenden Werte für die SPD setzen die erst seit wenigen Monaten amtierende Parteichefin Andrea Nahles unter Druck. Der Ruf nach einem Sonderparteitag, auf dem der Parteivorsitz und der Kurs der Partei neu geregelt werden, dürfte lauter werden. Nahles drohte der Union gestern indirekt mit einem Austritt aus der Grossen Koalition – wenn auch nicht sofort. «Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel», sagte sie in Berlin. Die Union müsse ihre inhaltlichen und personellen Konflikte rasch lösen. Nahles fordert einen verbindlichen Fahrplan für die kommenden Monate für die Grosse Koalition, ansonsten überprüfe die SPD bei «Halbzeitbilanz» der Koalition – also im nächsten Sommer – das Mitregieren.

Grüne und AfD zufrieden

Von der Schwäche von CDU und insbesondere der SPD profitierten abermals die Grünen. Die Ökopartei legt in Hessen im Vergleich zu 2013 um rund acht Prozentpunkte zu und liegt knapp unter 20 Prozent etwa gleichauf mit der SPD. «Wir sind die Gewinner dieses Abends», jubelte Tarek Al-Wazir, Grüner Spitzenkandidat und seit 2014 hessischer Wirtschaftsminister.

Zufrieden ist auch die AfD mit beachtlichen 12,8 Prozent. Die Partei ist nun in sämtlichen 16 Bundesländern im Parlament sowie im deutschen Bundestag vertreten.