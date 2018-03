Noch sind es Drohungen. Doch bereits kommende Woche könnte der Handelsstreit zwischen den USA und China eskalieren. «Wenn ein Handelskrieg erst einmal beginnt, werden sich die leistungsfähigen Länder den USA nicht beugen», giftet Chinas staatliche Zeitung «Global Times» am Donnerstag in einem Leitartikel. Bislang habe sich China grosse Mühe gegeben, einen Handelskrieg zu vermeiden, heisst es in dem Organ der kommunistischen Führung. Und weiter: «Aber wenn einer ausbricht, ist Appeasement keine Option.»

China reagiert damit auf Pläne von US-Präsident Donald Trump, der Importzölle auf mehr als 100 chinesische Warengruppen erheben will. Das betroffene Handelsvolumen soll bei bis zu 60 Milliarden US-Dollar liegen, heisst es. Andere Quellen sprechen gar von über 100 Milliarden. Sie würden die von Trump bisher erhobenen Strafzölle auf Stahl, Aluminium und Waschmaschinen in den Schatten stellen.

Bereits in der kommenden Woche will er diese Massnahmen verhängen. Chinas Handelsüberschuss mit den USA ist Trump schon lange ein Dorn im Auge. Bereits im Wahlkampf hatte er der zweitgrössten Volkswirtschaft «Währungsmanipulation» und «unfaire Handelspraktiken» vorgeworfen. China würde sich auf dem Weltmarkt mit Billigexporten einen Handelsvorteil erschleichen. Wortwörtlich sagte er: «Wir dürfen es nicht weiter zulassen, dass China unser Land vergewaltigt.»

Währungsmanipulation konnte er den Chinesen nicht nachweisen. Das Handelsdefizit ist seit seiner Amtsübernahme jedoch weiter kräftig gestiegen. Es lag im vergangenen Jahr bei über 375 Milliarden Dollar. Vor zwei Wochen hat das Weisse Haus Chinas Führung aufgefordert, konkrete Vorschläge zu machen, wie der Überschuss der Chinesen im Handel mit den USA um 100 Milliarden Dollar gesenkt werden könne.

Kämpferische Führung

Dieser Forderung ist Peking bislang nicht nachgekommen. Überhaupt gibt sich die chinesische Führung kämpferisch. Sollten die USA in einer Art handeln, die chinesische Interessen verletzt, werde China «Massnahmen ergreifen müssen, um sein legitimes Recht wirksam zu verteidigen», erklärte ein Sprecher des Aussenministeriums in Peking.

In dem Leitartikel der «Global Times» heisst es: «Wenn die USA ihr Handelsdefizit reduzieren wollen, müssen die Amerikaner eben härter arbeiten». Und weiter: Sie sollten «Reformen in Einklang mit der internationalen Marktnachfrage durchführen, statt den Rest der Welt aufzufordern, sich zu ändern».

Noch scheint Peking gelassen auf diese Ankündigung zu reagieren. Aber klar ist: Die chinesische Führung wird diese Massnahmen nicht ungesühnt lassen. Strafzölle gegen Mais und Soja aus den Vereinigten Staaten sind bereits in Planung – und dürften vor allem die Trump-Wähler im Corn-Belt treffen. Auch der US-Flugzeugbauer Boeing dürfte Chinas Gegenschlag abbekommen.

Für den inzwischen grössten Flugzeugmarkt der Welt ist es kein Problem, sämtliche Bestellungen auf den europäischen Konkurrenten Airbus umzuleiten. Gerade Flugzeugbestellungen sind in China sehr politisch, weil eine Mehrheit der Fluggesellschaften sich in Staatsbesitz befinden.

Sollten die Strafzölle kommen, würden aber beide Volkswirtschaften leiden. Die US-Bürger müssen höhere Preise für die betroffenen Produkte bezahlen; die chinesischen Anbieter wiederum verzeichnen weniger Einnahmen. Ob dafür in den USA kurzfristig die entsprechenden Arbeitsplätze entstehen, wie Trump glaubt, ist dagegen höchst zweifelhaft. Ein solcher Strukturwandel dauert lange, und in vielen Fällen – wie etwa bei Smartphones – liegt die gesamte Produktionsbasis längst in Asien.

Das grösste Problem an einem US-chinesischen Handelskrieg scheint Trump aber noch gar nicht verstanden zu haben: Jedem Exportüberschuss, den China gegenüber den USA erzielt, steht ein Rückfluss an Kapital gegenüber. Das bedeutet: Amerika kauft Waren von China und bezahlt sie mit US-Dollars. Mit diesen Dollars kauft die Volksrepublik wiederum grösstenteils amerikanische Staatsanleihen – und gewährt damit den USA Kredit. China hat seine Überschüsse zu einem grossen Teil in US-Schuldpapiere angelegt. Chinesische Gläubiger halten derzeit US-Staatsanleihen und andere Schuldtitel im Wert von 1,15 Billionen Dollar.

China ist damit der grösste Finanzier der USA. Wenn das Handelsdefizit nun wegen der Strafzölle sinkt, schwindet für Trump seine wichtigste Quelle bei der Staatsfinanzierung. Nicht unwichtig angesichts einer Staatsverschuldung von inzwischen mehr als 20 Billionen US-Dollar.